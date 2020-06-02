Defensoria Estadual não quer cortes e sim mais recursos do governo

Da esquerda para a direita: Gilmar Batista (Defensoria Pública), Rodrigo Chamoun (TCES), Renato Casagrande (Executivo), Erick Musso (Assembleia), Luciana de Andrade (MPES) e Ronaldo Gonçalves de Sousa (TJES) Crédito: Amarildo

Gilmar Batista, afirma: a O defensor público-geral do Estado,, afirma: a Defensoria Pública do Espírito Santo não quer sofrer cortes em seu orçamento, por causa da pandemia, e sim receber mais investimentos por parte do governo do Estado. “Já perdemos receita. Se tirarem mais, vão inviabilizar a atuação da Defensoria. Não estamos dispostos a aceitar cortes. Estamos discutindo isso com o governo. De repente o governo terá que investir mais na Defensoria”, avalia Batista.

Como a coluna antecipou na tarde desta terça-feira, a Assembleia Legislativa aceitou firmar acordo semelhante com o governo, também abrindo mão de até 4% do seu duodécimo . O acordo com a Casa deve ser publicado ainda nesta semana. Em cada caso, o tamanho exato do corte será calculado mês a mês, pela Secretaria de Estado da Fazenda, com base na perda real de arrecadação por parte do Poder Executivo, em decorrência da crise econômica.

A Defensoria, no entanto, não está disposta a perder mais receitas, por entender que a realidade financeira da instituição é muito diferente (e mais apertada) do que aquela de TCES, TJES e MPES. É o que afirma o defensor público-geral, Gilmar Batista: “Não temos folga no nosso orçamento. É muito enxuto! É diferente de outros órgãos, que já estão preparados e aparelhados há anos”.

O orçamento estadual de 2020, sancionado pelo governador Renato Casagrande (PSB) em dezembro de 2019, prevê uma receita total, no ano, de R$ 77,2 milhões para a Defensoria Pública.

O valor projetado é a soma de duas fontes de receita: a maior parte, R$ 60,4 milhões, seriam repassados pelo Executivo ao longo do ano. Nessa parte o governo pode mexer, se chegar a um acordo com a Defensoria. Os outros R$ 16,7 milhões previstos deveriam vir do Fundo de Aparelhamento, formado por um percentual da arrecadação de cartórios que é transferido para o órgão.

Segundo Batista, nessa segunda fonte (que independe da vontade do governo), a Defensoria já tem observado uma queda brutal de receita: “Nossa receita do Fundo de Aparelhamento já caiu mais da metade, de abril para maio. Em maio, eram previstos cerca de R$ 1,4 milhão. Mas só arrecadamos algo em torno de R$ 700 mil”, relata o chefe da instituição.

"A Defensoria já é o menor orçamento do Estado. A instituição tornou-se autônoma em 2004. Mas não foi devidamente estruturada até agora. Talvez diminuir o nosso orçamento agora não signifique economia para o Estado." Gilmar Batista - Chefe da Defensoria Pública do ES

Para defender mais investimentos, no lugar de cortes, o presidente do órgão argumenta que, desde o início da pandemia, os defensores públicos do Estado têm sido ainda mais demandados, sobretudo por cidadãos de baixa renda. Consequentemente, a Defensoria tem trabalhado ainda mais, apesar de, segundo ele, já ter desligado um total de 400 estagiários.

“Nós não paramos. E, justamente agora que a população mais carente está sendo mais atingida, a Defensoria está na linha de frente para atender essa população e já está sendo mais demandada. Atendemos mais de 16 mil pessoas no Espírito Santo, mesmo com a pandemia. Nesta nova conjuntura, por exemplo, a Secretaria de Saúde está precisando e recebendo mais recursos. Talvez a Defensoria precise também, porque estamos aumentando a nossa prestação de serviços. Somos diretamente demandados pela população no Estado inteiro. É diferente, por exemplo, do Tribunal de Contas, que funciona numa sede.”

"Estamos atendendo todo mundo. Só algumas coisas não estamos podendo atender, porque o Judiciário está trabalhando em regime de plantão judicial, mas aí não é problema nosso. A gente talvez pudesse sofrer corte de 2% [o equivalente a R$ 1,2 milhão no orçamento]. Não significa muita coisa para o Estado, mas para nós sim, porque já perdemos muita receita." Gilmar Batista - Chefe da Defensoria Pública do ES

O defensor público-geral reforça que a instituição não tem mais como abrir mão de recursos: “Diferentemente de outros órgãos que têm muitos servidores concursados e comissionados, não temos mais como cortar. Já cortamos despesas, aliás fomos os primeiros a fazer isso: cortamos 400 estagiários e reduzimos em 10% os valores dos contratos de aluguel. É isso que estamos dialogando com o governo. No fundo, no fundo, a Defensoria precisa de mais investimentos.”

ANÁLISE: O PROBLEMA ESTÁ NO SIMBOLISMO

Como se pode inferir das palavras do chefe da Defensoria, ele está fazendo jogo duro nas negociações com o governo. Segundo Gilmar Batista, após a reunião geral do governador Renato Casagrande com os chefes dos demais Poderes, no dia 7 de maio , houve uma reunião à parte, ainda em maio, para tratar do caso da Defensoria. Não se chegou a um acordo. Por enquanto, não há nova reunião marcada. Mas o diálogo, afirma ele, continua.

Os argumentos de Batista podem até soar razoáveis e fazer sentido: de fato, entre os seis entes com direito a uma cota do orçamento estadual, a Defensoria fica com a menor fatia. O orçamento do órgão é mesmo enxuto. O problema está na mensagem simbólica que essa resistência pode transmitir.