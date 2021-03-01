Casagrande: “Torço para que Erick siga na presidência da Assembleia”

O componente político, tem. O eleitoral, não tem esse objetivo imediato. Pode ser… “pode ser”, não. Os resultados de governo ajudam os candidatos que estão vinculados ao projeto. Em 2022, o projeto que eu lidero terá candidato a governador, terá candidato a senador ou candidata, terá chapas de deputados federais, chapas de deputados estaduais… Então, os resultados de governo ajudarão, sim, esse projeto político que eu lidero no Estado. Quem vai ser candidato a governador, quem vai ser candidato a senador, isso é o processo que vai dizer. O governo está com muitos resultados, muitas entregas… Vocês até fazem hoje [domingo] uma avaliação que traduz mais ou menos, com fidelidade, o que a gente está fazendo.