Como fazer a virada para 2021 sem a tradição e o simbólico?

Queima de fogos durante a virada de ano na praia de Camburi Crédito: Vitor Jubini

Para um publicitário, os símbolos, as cores, as formas são a mais nobre expressão de comunicação. Algumas vezes, só utilizamos de cor e texto, mas a redação precisa ser “a redação”, como forma de impactar, persuadir e reter atenção. Pois é, neste ano, a linguagem dos fogos estourando no céu, os champanhes explodindo na praia, pular as sete ondas, enfim, tudo nos foi “tirado” devido à pandemia. Logo, como faremos a travessia de um ano para o outro? Vamos dormir e acordar, e logo será 2021? Ou não vamos dar conta e faremos algo em nossas casas, ainda que a dois, três ou quatro pessoas?

Os infectologistas estão implorando para não haver aglomeração, para não ir à praia, para não se reunir, enfim. Mas muitos estão se desfazendo desses comentários, outros estão se reinventando, muitos outros ainda buscando o que fazer na virada. A verdade é que nós precisamos de algo para fazer a virada. No fundo, estamos buscando símbolos, ritos para fazer uma travessia, senão parece que continuaremos no ano que terminou, e vamos combinar: ninguém quer 2020 de novo.

A pergunta é: como fazer essa travessia? Não tem jeito, vamos ter que arranjar símbolos. Garanto que este ano, sobretudo, amanhã, não vamos trocar o calendário da parede ou da mesa da mesma forma que antes. Nossos relógios serão atualizados, mas as agendas não serão renovadas como antes. Aliás, minha sugestão seria “criar um rito” para isso. Quando digo rito, estou dizendo que a nossa consciência precisa ver significado no descarte da agenda, e na troca da folhinha.

O símbolo é sempre a expressão do sentimento, é o externo que exprime o interno. Não damos conta de viver sem ver o que sentimos. Quando vemos algo estourar no céu, é porque algo está estourando dentro de nós, pode ser que se não há o que estourar dentro, não saímos para fora para ver. O movimento de fora é sempre o de dentro. Quando falta o simbólico, nossos sentimentos perdem a fisionomia, e por isso, não são tão compreendidos e nem, tampouco, vividos.