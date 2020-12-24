Natal é tempo de olhar para o verdadeiro Messias

Para onde vai o seu olhar nesse Natal? Quem será o verdadeiro Messias? Crédito: jcomp/Freepik

A partir de hoje à noite já é Natal . Por hora, um dia para recordar o nascimento de Jesus Cristo, o Messias, conhecido no mundo inteiro como o Filho de Deus. Mas, não é possível celebrar esse dia sem reconhecer o significado desse menino nascido na periferia de Belém. Para reconhecer, precisamos ver, e para ver precisamos ter olhos. A pergunta que deve nos incitar nesse dia pode ser justamente essa: para onde vai meu olhar nesse Natal? Quem será o verdadeiro Messias?

Às vezes me pego imaginando o quão foi difícil para o povo do tempo de Jesus o aceitar e reconhecer que um Rei poderia vir da favela. Quando digo dessa dificuldade, me refiro a cultura de então, orientada para esperar o “Senhor dos Exércitos”, um Capitão, quem sabe um Coronel adornado de ouro e brocados, que viria para ser juiz, e de repente surge um menino, negro, pobre, sem teto, nascido no meio de um “curral”, longe dos templos religiosos e dos palácios. Um menino que não desce glorioso do céu, mas se assujeita nascer entre animais, e para o mundo e os poderosos de seu tempo, anuncia uma mensagem de contradições e de compreensão, ao invés de julgamentos.

Passaram-se dois mil anos e estamos nós aqui celebrando esse Natal, tendo à frente dos olhos quase que o mesmo enredo do passado. Messias escondidos em Palácios, Senhores dos Exércitos, sendo incensados e aclamados como “Salvadores”, enquanto os Messias das Favelas, das periferias, continuam sem teto, sem rumo, tendo suas vozes abafadas e muitos sendo assassinados. Para onde vai meu olhar nesse Natal? Quem será o verdadeiro Messias?

Natal é tempo de encarar o “presépio” das avenidas, das encruzilhadas, das palafitas, das tendas de lona e tentar ver o Messias ali. A mensagem Natalina não é aquela que se apresenta na TV com luzes brilhando o tempo inteiro, famílias fartas, isso é a plenitude do Natal. Um fato! Mas, a Mensagem do Messias está subliminar no prato vazio, nas Marias e Josés sem um lugar para ninar os “Jesuses” do nosso tempo.

Em tempos tão polarizados, nosso olhar e nossa mente tende a se desviar do verdadeiro Messias. Por outro lado, nosso maior cuidado deve ser o saber discernir os Messias que estão mais para Herodes do que o Messias de fato. Nosso maior cuidado deve ser o saber discernir o Messias que faz questão de estar no meio do povo, do Messias que anuncia um Deus acima de todos.