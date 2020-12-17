A triste ilusão de cancelar 2020

2020 foi marcado pela pandemia do novo coronavírus Crédito: Shutterstock

As marcas desse ano ficarão quase que indeléveis dentro de cada um de nós que conseguir atravessar para 2021. Um ano que nos marca com o terror das enchentes , com as chagas da pandemia , o caos político, e inúmeras perdas com nomes e renomes. Desse modo, percebemos uma crescente campanha, sobretudo nas redes sociais, com a manchete "cancele 2020". Cancelar seria uma forma de anular todos os ocorridos, todas as experiências, todas as situações. Mas isso não é possível e nem faz sentido!

Para quê cancelar os momentos em que estivemos em isolamento? O isolamento foi um momento para perceber que ficar conosco mesmo é sempre se aproximar da nossa própria companhia (claro que alguns se repudiaram). O número de divórcios aumentou, e isso revela o tanto que ainda não fez a experiência de ficar consigo mesmo, e quando ficou, não deu conta. Já outros, despertaram no arrumar mais a casa, no limpar mais o chão, que alguma coisa precisava ser faxinada dentro, e esses entenderam o recado.

Para quê cancelar os momentos em que estivemos em distanciamento? Nunca sentimos tanta falta de abraçar, de tocar, de agarrar, de beijar, de estar junto. Isso não foi ruim, a ausência sempre explica o valor da presença. A pandemia ensinou que nem tudo é digital, que nem tudo é um toque na tela, mas um toque no outro. Nem tudo é o brilho de uma foto no computador, mas o brilho nos olhos. Nem tudo é uma chamada de vídeo, mas uma chamada no portão da casa do amigo, da família, para entrar e viver juntos por um tempo.

Para quê cancelar os momentos em que estivemos de máscara? Foi difícil para respirar, foi difícil para conversar, mas, a máscara mostrou que precisamos dar conta de viver falando menos e ouvindo mais. Em nenhum momento os ouvidos tiveram de ser tampados, pelo contrário. A pandemia evidenciou que o tempo era de escuta – escutar a mensagem de um vírus e escutar o que outro tem a nos dizer.

Para quê cancelar os momentos em que vimos um presidente falar apenas de “gripezinha”? Foi penoso ligar a TV e ouvir palavras duras para corações tão frágeis. Mas a pandemia mostrou o presidente que temos e que foi escolhido para gerir a nação. Não dá para cancelar as lições que ele propiciou, afinal a insensatez também ensina, e ensina sobretudo a fazer escolhas diferentes, ensina a sermos brasileiros diferentes e não indiferentes. A pandemia mostrou que temos um Messias nada interessado em libertar o povo da pandemia, mas tem interesses, e que logo mais poderemos o trocá-lo, porque não soube ser presidente.