Vídeo mostra prisão de traficante do ES que tinha corredor blindado

Os dois são suspeitos de planejar vários crimes, incluindo um esquema para matar um preso dentro da unidade e que seria rival do traficante. Eles contaram com a possível ajuda de uma terceira pessoa, uma mulher que também é policial penal, que não foi detida.

Foi na casa deste traficante que foi localizado o corredor blindado , visto nas imagens pouco após dele descer um lance de escadas. O espaço fica entre dois portões, um deles blindado, como explicou Weleson Vieira, diretor de Operações da Polícia Penal do Espírito Santo. Ele relatou que as equipes que cumpriram os mandados de prisão e busca e apreensão foram surpreendidos ao chegarem à casa.

“Na frente você se depara com um portão de metal e na sequência um pequeno corredor. Logo depois tinha um outro portão, blindado, e atrás dele tinham dois tocos de madeira que impediam a sua abertura por fora. O primeiro portão era um disfarce para o segundo e a pessoa que entra fica presa neste corredor, no meio dos dois portões”, relatou o diretor.

A operação

As ações fazem parte da segunda fase da Operação Trash Bag, foi conduzida pelo Grupo Especial de Trabalho em Execução Penal (GETEP) do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), com apoio da Subsecretaria de Inteligência da Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), responsável pela gestão das unidades prisionais, e da Polícia Penal.