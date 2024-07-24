Plano de fuga no ES pagaria R$ 1 milhão a monitor de presídio se desse certo

Carlos Alberto Silva | Arquivo Crédito: Carlos Alberto Silva | Arquivo

Um monitor de ressocialização da Penitenciária de Segurança Máxima II (PSMA – II), em Viana, e outras duas pessoas envolvidas em um plano de fuga que, se bem-sucedido, poderia chegar a custar R$ 1 milhão a um detento que já figurou na lista dos mais procurados do Estado, foram denunciados pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES).

A Gazeta, no dia 15 de julho. A ação ocorre no âmbito da Operação “Trash Bag”, do Grupo Especial de Trabalho em Execução Penal (GETEP), cujos detalhes foram revelados em primeira mão pela colunista Vilmara Fernandes, de, no dia 15 de julho.

O detento que planejava fugir era líder do tráfico de drogas em um bairro de Cariacica, e membro do alto escalão do Primeiro Comando de Vitória (PCV). Segundo as investigações, ele pagaria ao monitor, a título de adiantamento, R$ 150 mil e, depois, caso não houvesse êxito na fuga, mais R$ 150 mil. Isto é, ainda que o plano falhasse, o monitor receberia R$ 300 mil pela ajuda. Caso desse certo, o pagamento chegaria a R$ 1 milhão.

A ajuda consistia em facilitar a entrada de um celular na Penitenciária, que foi entregue ao detento – também denunciado –, durante o recolhimento do lixo na cela. O aparelho era utilizado para facilitar a comunicação entre os envolvidos no plano. Nele, foram encontradas fotografias enviadas pelo monitor ao detento, que exibiam a parte externa da unidade, o que seria o caminho a ser percorrido durante a fuga.

Além deles, o MPES denunciou uma mulher que teria comprado o aparelho celular e feito as mediações e os repasses financeiros ao monitor de ressocialização, por meio de “laranjas”. O valor acabou não sendo pago em sua totalidade porque o plano foi frustrado após uma revista rotineira da Polícia Penal, realizada na Penitenciária de Segurança Máxima 2, encontrar um celular na cela do detento. Um pagamento de cerca de R$ 15 mil, porém, foi comprovado.

O trio foi denunciado pelos crimes de associação criminosa, corrupção ativa e passiva, e favorecimento real (por facilitar a entrada de aparelho de comunicação, sem autorização legal, em estabelecimento prisional).

Além disso, a Promotora de Justiça Luciana Almada de Magalhães Farias Chamoun e o Promotor de Justiça Flávio Campos Dias também solicitaram a manutenção da prisão preventiva do detento e do monitor denunciado, bem como medidas de restrição de liberdade mais rigorosas à outra denunciada na ação.