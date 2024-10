Novos cargos da PC do ES são aprovados com impacto de R$ 26 milhões

Em meio a questionamentos de alguns parlamentares, foi aprovado na tarde desta terça-feira (15) o projeto de adequação da estrutura de carreiras da Polícia Civil do Espírito Santo. O impacto financeiro nos próximos quatro anos, segundo informações do governo do Estado, será de R$ 26 milhões.



A votação aconteceu em regime de urgência, o que motivou a maior parte dos debates. Em sessão on-line, 23 deputados estaduais aprovaram a proposta, tendo uma abstenção e um voto contra.