Eleição nos presídios: o que espera o eleitor que está preso no ES?

Crédito: Sabrina Cardoso com Microsoft Designer

Em fila eles percorrem os corredores desde as galerias até as salas de aula. Quando a grade se fecha, pouco a pouco, mãos vão sendo apresentadas para que as algemas sejam retiradas. Enquanto aguardavam serem encaminhados à seção de votação, nos relatam que a expectativa de um eleitor preso não é diferente dos que estão livres: ter direito a escolher um candidato pensando no futuro de suas cidades e famílias.



“Quando você vota tem o direito de escolher e, mais tarde, de cobrar as ações do seu candidato. E se deixar de votar, está abrindo mão do seu direito de cobrar o que foi prometido”, relata Wesley Francisco dos Anjos, ao se referir à fiscalização das mudanças políticas e sociais propostas pelos candidatos.

Ao seu lado, Felipe Alves Moreira lembra dos impactos que o gestor da cidade pode ter para promover melhorias ou ainda dar continuidade ao que foi feito, além das leis que podem ser elaboradas e votadas pelas casas legislativas.

“É importante pensar no futuro das nossas famílias, não somente do nosso benefício, mas também na vida para nossos filhos, sobrinhos. Todo mundo depende do que vai ser feito nas cidades, das melhorias”, destaca ao se referir a construção de escolas, unidades de saúde, entre outras mudanças para suas cidades.

Matheus Dutra da Costa destacou a importância de estar com a regularização do voto em dia para evitar transtornos futuros, considerando que o voto é obrigatório. “Não estar com o voto em dia pode trazer uma série de problemas e comprometer o futuro”, assinalou.

Os três fizeram parte do primeiro grupo que votou no Centro de Detenção Provisória (CDP) de Vila Velha, onde 57 detentos participaram do pleito. A coluna acompanhou, durante a manhã, o momento em que os presos foram levados à seção eleitoral.

Como o ambiente prisional não permite a campanha eleitoral, as informações sobre os dados dos candidatos foram afixadas em listas, em uma parede. Em grupos de três, os detentos eram levados ao local para escolher seus candidatos e seus números. A eles era dado um papelzinho para a tradicional “colinha”.

De lá seguiam para a seção eleitoral, onde a votação era realizada. Ao final, rasgaram a cola e a descartaram em uma lixeira. Na sequência eram encaminhados novamente para suas galerias. Todos os procedimentos sendo acompanhados pelos policiais penais e as equipes das direções das unidades.

No Estado estão detidas mais de 23 mil pessoas, mas nem todas têm o direito de votar. É o caso daqueles que possuem condenação criminal transitada em julgado — quando não há mais possibilidade de recurso —, segundo o previsto na Constituição Federal (artigo 15, inciso III).

Ao contrário deles, os presos provisórios, que ainda não receberam uma condenação, estão autorizados a participar da eleição. Uma votação rápida que se encerrou no início da tarde. Um total de 544 pessoas, entre homens e mulheres, participaram do pleito em onze unidades.

A seção eleitoral é semelhante às existentes nos demais locais de votação. A diferença este ano foram escolhidos para serem mesários: assistentes sociais e jurídicos das unidades. Lá votaram, além dos detentos, servidores e o secretário de Estado da Justiça Rafael Pacheco.

“Nosso objetivo foi o de acompanhar e dar transparência ao processo eleitoral, garantindo o direito ao exercício da democracia aos detentos e uma eleição limpa”, assinalou.

O cuidado contra as fraudes

Acompanhamos também a votação no Centro de Detenção Provisória da Serra (CDPS), que contou com a participação de 80 presos, um trabalho acompanhado de perto não só pelo secretário, mas também pelo gerente de Assistência Jurídica da Sejus, Ulisses Helsing de Oliveira.

Foi nesta unidade, na eleição municipal de 2022, que houve denúncias de direcionamento de votos dos presos, situação que foi alvo de operação da Polícia Federal. As investigações, ainda não concluídas, indicam que foi na trajetória feita pelo detento entre a cela e a urna que ocorreu o suposto esquema de fraude. Este ano, todo o caminho foi feito por corredores com câmeras, tendo sido filmado.

Em outras unidades no Estado houve mudança na equipe de gestão neste domingo. “Foi ação para preservar a equipe, levando para o local pessoas estranhas à unidade, que não possuem o convívio diário com os que lá estão detidos”, relatou o secretário.

Segundo Pacheco, o processo eleitoral foi encerrado nas onze unidades sem nenhum tipo de problema.

