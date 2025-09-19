Vilmara Fernandes
Desaparecidos no ES equivalem à população de duas cidades

Desde o ano de 2018, mais de 16 mil pessoas não foram localizadas por seus parentes; no período menos de 20% foi encontrado

Vitória
Publicado em 19/09/2025 às 03h30
Procurados
Crédito: Arte: Camilly Napoleão com Adbobe Firefly

Um dia elas saíram de suas casas e não voltaram. Dias depois entraram para as estatísticas dos desaparecidos no Espírito Santo. Em quase oito anos, elas somam 16.659 pessoas. Um volume que poderia encher duas cidades, como Itarana e Mucurici, ou Vila Pavão e São Domingos do Norte.

Os dados são do Observatório da Segurança Pública. O histórico mostra que vem aumentando o número de desaparecidos desde o ano pandêmico. Confira:

  • 2018 - 1.977
  • 2019 - 1.987
  • 2020 - 1.807
  • 2021 - 2.084
  • 2022 - 2.336
  • 2023 - 2.483
  • 2024 - 2.621
  • 2025 - 1.664 (até agosto)

A maior parte destas pessoas não são encontradas. Segundo informações do Anuário Estadual de Segurança Pública, dos 11.331 desaparecidos entre os anos de 2020 a 2024, foram localizados 2.179 (19,2%). Destes, 208 estavam mortos.

Entre os fatores que dificultam a localização destas pessoas, o anuário elenca as dificuldades operacionais e logísticas até a manutenção em aberto das ocorrências, considerando que nem sempre os parentes retornam para informar que localizaram o desaparecido.

Perfil

No ano de 2025, o maior volume de desaparecidos é da Região Metropolitana, seguida das regiões Norte, Sul, Noroeste e Serrana. Lideram as estatísticas as cidades de Serra, Cariacica, Vila Velha e Vitória.

Mais de 25% dos casos envolvem adolescentes na faixa etária de 12 a 17 anos, seguidos dos jovens de 18 a 24 anos (11,1%).

A maioria (58,5%) é do sexo masculino. Cerca de 44% se declarou como parda (44,11%). E o sábado tem sido o dia da semana com maior volume de ocorrências.

