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Novo cenário

Novo cidadão: o pós-pandemia será um desafio maior para a juventude

O futuro que está por vir após a pandemia requererá dos jovens um tipo de cidadania que deverá ainda ser construída com o que sobrar desse tempo de incerteza. Requererá de todos, principalmente da juventude, uma reinvenção nunca imaginada

Públicado em 

30 mai 2020 às 05:00
Verônica Bezerra

Colunista

Verônica Bezerra

Desafio para os jovens no pós-pandemia
Desafio para os jovens no pós-pandemia Crédito: Freepik/Divulgação
Jovens que iniciaram o ano de 2020 se preparando para o Enem foram surpresados com uma pandemia nunca imaginada por eles, e veem agora um sonho ameaçado. Em um primeiro momento, a data para realização das provas foi mantida e a inscrição aberta. Após pressão da sociedade e algumas instituições que se dedicam a preparar esses jovens, o adiamento do Enem foi autorizado. No entanto, a sua realização e eficácia ainda seguem cheias de incertezas, não somente sobre a data, mas quanto ao espírito que eles chegarão no dia da prova e como será o produto desse momento tão doloroso.
Após uma caminhada longa durante o ensino fundamental e ensino médio, jovens de todo o país, principalmente da periferia, estão com o futuro ameaçado. Aqueles jovens que possuem toda estrutura para continuar estudando, com todo aparato para assistirem aulas em casa enfrentam, em alguns casos, o desânimo e o cansaço, pois fato é, não se compara a forma de estudo com que estavam acostumados antes da pandemia, com a interação no ambiente escolar, troca de experiências e idealização de sonhos.

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Confinados em um quarto, de frente para uma tela e sozinhos, é como se tivessem que trilhar um caminho sem ajuda de ninguém. Quando se trata de jovens da periferia sem condições de ter uma estrutura, a situação se agudiza, considerando que, além do desânimo e incerteza, ainda não contam com material didático, internet, computador e, em alguns casos, não tem o que comer dentro de casa.
Para prosseguir no caminho em busca de um sonho e uma carreira, todos os jovens precisarão de muita força, coragem e condições concretas para vencer mais obstáculos do que aqueles já previstos e oriundo das condições de vida. Precisarão se reinventar para iniciar um período da vida cheio de desafios ao mesmo tempo que, juntamente com toda a humanidade, ajudam a reconstruir o mundo após uma pandemia.

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O futuro que está por vir após a pandemia requererá desses jovens um tipo de cidadania que deverá ainda ser construída com o que sobrar desse tempo de incerteza e desconstrução. Requererá de todos, mas principalmente da juventude, uma reinvenção nunca imaginada. Deverá ser novo e inusitado, buscando outras formas de existência e construção.
Precisarão contar com uma estrutura e retaguarda embasada no processo de ensino onde os educadores também precisarão se reinventar, considerando que o modelo proposto antes da pandemia, se já não estava dando conta da contemporaneidade da vida, agora então, de forma obrigatória, precisará ser diferente.

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Não se trata apenas da utilização de novas tecnologias que durante a pandemia tem sido a saída para manter um pouco da vida que tínhamos. Trata-se de um jeito de ser na educação de forma diferenciada para com todos os jovens, reconhecendo cada um deles como único e considerando o lugar de onde vêm e as dificuldades intrínseca e extrínseca que possuem.
O processo que está por vir, para o futuro desses jovens, precisa, necessariamente, ser emancipatório e libertador, com a conjugação do verbo esperançar, não apenas no sentido de esperar, mas de animar e estimular a caminhada. Eis o desafio da juventude, que também se apresenta como desafio de todos nós na construção de um novo cidadão pós-pandemia.

Verônica Bezerra

Advogada, coordenadora de Projetos CADH, mestre em Direitos e Garantias Fundamentais (FDV) e especialista em Direitos Humanos e Segurança Pública

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