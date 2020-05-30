Novo cidadão: o pós-pandemia será um desafio maior para a juventude

Desafio para os jovens no pós-pandemia Crédito: Freepik/Divulgação

Jovens que iniciaram o ano de 2020 se preparando para o Enem foram surpresados com uma pandemia nunca imaginada por eles, e veem agora um sonho ameaçado. Em um primeiro momento, a data para realização das provas foi mantida e a inscrição aberta. Após pressão da sociedade e algumas instituições que se dedicam a preparar esses jovens, o adiamento do Enem foi autorizado. No entanto, a sua realização e eficácia ainda seguem cheias de incertezas, não somente sobre a data, mas quanto ao espírito que eles chegarão no dia da prova e como será o produto desse momento tão doloroso.

Após uma caminhada longa durante o ensino fundamental e ensino médio, jovens de todo o país, principalmente da periferia, estão com o futuro ameaçado. Aqueles jovens que possuem toda estrutura para continuar estudando, com todo aparato para assistirem aulas em casa enfrentam, em alguns casos, o desânimo e o cansaço, pois fato é, não se compara a forma de estudo com que estavam acostumados antes da pandemia, com a interação no ambiente escolar, troca de experiências e idealização de sonhos.

Confinados em um quarto, de frente para uma tela e sozinhos, é como se tivessem que trilhar um caminho sem ajuda de ninguém. Quando se trata de jovens da periferia sem condições de ter uma estrutura, a situação se agudiza, considerando que, além do desânimo e incerteza, ainda não contam com material didático, internet, computador e, em alguns casos, não tem o que comer dentro de casa.

Para prosseguir no caminho em busca de um sonho e uma carreira, todos os jovens precisarão de muita força, coragem e condições concretas para vencer mais obstáculos do que aqueles já previstos e oriundo das condições de vida. Precisarão se reinventar para iniciar um período da vida cheio de desafios ao mesmo tempo que, juntamente com toda a humanidade, ajudam a reconstruir o mundo após uma pandemia.

O futuro que está por vir após a pandemia requererá desses jovens um tipo de cidadania que deverá ainda ser construída com o que sobrar desse tempo de incerteza e desconstrução. Requererá de todos, mas principalmente da juventude, uma reinvenção nunca imaginada. Deverá ser novo e inusitado, buscando outras formas de existência e construção.

Precisarão contar com uma estrutura e retaguarda embasada no processo de ensino onde os educadores também precisarão se reinventar, considerando que o modelo proposto antes da pandemia, se já não estava dando conta da contemporaneidade da vida, agora então, de forma obrigatória, precisará ser diferente.

Não se trata apenas da utilização de novas tecnologias que durante a pandemia tem sido a saída para manter um pouco da vida que tínhamos. Trata-se de um jeito de ser na educação de forma diferenciada para com todos os jovens, reconhecendo cada um deles como único e considerando o lugar de onde vêm e as dificuldades intrínseca e extrínseca que possuem.