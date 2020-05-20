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Bom café

Dia Nacional do Café marca início de colheita histórica no ES

Data é celebrada no próximo domingo, 24 de maio, por toda a cadeia cafeeira. Expectativa para este ano é de que sejam colhidas mais de 15 milhões de sacas

Públicado em 

20 mai 2020 às 10:00
Vagner Benezath

Colunista

Vagner Benezath

Pé de café arábica.
Grãos de café arábica maduros e prontos para a colheita Crédito: Roberto Barros/Divulgação
É chegada a data mais importante para a cadeia cafeeira, o Dia Nacional do Café. Celebrada no próximo domingo, 24 de maio, a data simboliza o início da colheita nas regiões produtoras do país, mas não é comemorada apenas pelos cafeicultores no campo. Sua relevância também chega às cafeterias, passando por profissionais do setor, de classificadores a torrefadores e baristas.
A data especial passou a fazer parte do calendário de eventos em torno do café no Brasil em 2005, por meio da Associação Brasileira da Indústria de Café (Abic), e ganha força a cada ano com ações especiais envolvendo todos os apaixonados pela bebida, que tem como lema "dia do café é todo dia".
Plantação de café arábica no município de Pedra Menina-ES, na região do Caparaó
Plantação de café arábica em Pedra Menina-ES, no Caparaó Crédito: Roberto Barros/Divulgação

CUIDADOS NA SAFRA

Safra nova significa trabalho intenso no campo. É uma época de total atenção aos detalhes, à maturação dos frutos, à previsão do tempo que, caso seja chuvoso, pode atrapalhar a cata e também o pós-colheita, na hora da secagem dos grãos. Todo o planejamento deve ser bem feito, atento aos custos de mão-de-obra e ao mercado, considerando a demanda em anos anteriores.
Aqui na cidade, assistimos pelas redes sociais imagens belíssimas dos pés carregados de café, dos terreiros cheios e dos rostos sorridentes desses personagens tão importantes para nós. Em cerca de três meses começarão a aparecer nas xícaras os novos sabores, as novas histórias e as experiências que se renovam por meio do trabalho de classificadores, torrefadores e baristas, encerrando a cadeia com o preparo da bebida.
Cafeicultor Carlos Altoé em uma tulha, onde são armazenadas as sacas de café
Cafeicultor Carlos Altoé em uma tulha, local onde são armazenadas sacas de café Crédito: Roberto Barros/Divulgação

COLHEITA RECORDE

A expectativa para este ano é de que seja realizada a maior colheita da história do Espírito Santo, superando 15 milhões de sacas, sendo aproximadamente 10 milhões da espécie conilon/robusta e o restante da espécie arábica. O volume total representará 25% de toda a colheita no Brasil, mantendo nosso Estado como o segundo maior produtor de café, superado apenas por Minas Gerais.
Em meio à pandemia do novo coronavírus, as viagens ao interior para visitar produtores e frequentar suas cafeterias para uma boa xícara de café devem ser evitadas. Será um Dia Nacional do Café atípico, bem diferente dos que estamos acostumados e gostamos, com excursões, bate-papo à mesa e no balcão e olhares atentos às histórias dos produtores orgulhosos de seu trabalho.
Acompanhe as ações da cadeia cafeeira pelas redes sociais, comente nas postagens e movimente o seu perfil com a foto antiga de uma visita ou do café que você acabou de preparar. Celebre a data com um bom café!
Acompanhe o colunista também no Instagram.

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Vagner Benezath

Vagner Benezath é relações públicas. Vidrado em café e na cultura que envolve sua cadeia produtiva, trabalha há mais de 10 anos com a bebida, atuando como barista, consultor e torrefador

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