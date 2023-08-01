Você se automedica? Coluna vai falar sobre os perigos da automedicação

Você é do time que gosta de se automedicar? Se você disse sim, está entre os 85% da população brasileira que se arrisca, sem consultar profissionais da área da saúde, ao utilizar medicamentos por conta própria. Muita gente, no entanto, não sabe que essa prática pode trazer consequências muito sérias para a saúde. É fundamental alertar sobre o perigo do uso irracional de medicamentos e conscientizar a sociedade sobre a importância de buscar orientação médica ou farmacêutica. Dessa forma, podemos diminuir bastante o número de internações desnecessárias e evitar diversas complicações (e até mortes!)

Infelizmente, a automedicação é uma prática comum em nosso país. Porém, devemos nos questionar: por que tantas pessoas se expõem a esse risco? Vejo que a busca desenfreada por soluções rápidas somada à facilidade de acesso aos medicamentos podem ser importantes “ingredientes desse bolo”. No entanto, é preciso entender que cada organismo é único e reage de formas distintas aos fármacos. O uso indiscriminado de anti-inflamatórios, por exemplo, pode desencadear um aumento na pressão arterial, colocando em risco a saúde cardiovascular. Já os corticóides, quando utilizados sem orientação adequada, podem prejudicar o controle da glicose no sangue em pessoas com diabetes, levando a complicações mais graves.

Os exemplos citados são apenas a ponta do iceberg quando se trata de complicações causadas pela automedicação. Existe também o perigo de interações medicamentosas desconhecidas e a possibilidade de mascarar sintomas de doenças subjacentes, retardando o diagnóstico correto. Portanto, friso que o uso de medicamentos deve ser acompanhado por profissionais capacitados (como médicos e farmacêuticos) que possuem conhecimento técnico para avaliar cada caso individualmente e prescrever a terapia mais adequada.