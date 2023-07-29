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Neste domingo

Camburi terá doação de colírios em alerta a doença que resseca olhos

Proposta é conscientizar população sobre a Doença de Sjöegren. Evento terá ainda distribuição de kits de higiene e outras atividades relacionadas ao bem-estar

Publicado em 29 de Julho de 2023 às 15:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jul 2023 às 15:26
Data: 26/03/2020 - ES - Vitória - Movimento de pessoas no calçadão da Praia de Camburi durante pandemia do Covid-19
Camburi recebe ação de conscientização contra doença reumatológica Crédito: Carlos Alberto Silva
Neste domingo (30), ao final do mês de conscientização da Doença de Sjöegren – uma síndrome autoimune que se manifesta com secura ocular, na boca e na pele –, a Praia de Camburi vai receber uma série de atividades educativas e de prevenção para alertar sobre a enfermidade.
As atividades ocorrem pela manhã em frente ao Banco do Brasil, em Jardim da Penha e na programação há ações como orientação, alongamento e atividades educativas como:
  • Distribuição de impressos educativos e de água mineral;
  • Orientação sobre olho seco e doação de colírios;
  • Série de alongamento (às 10h);
  • Esclarecimentos sobre saúde bucal, com kits de higiene de brinde.
A equipe do evento contará com alunos e professores dos cursos de Medicina, Odontologia e Fisioterapia da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes).

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Entenda a doença

A enfermidade causa secura nos olhos, na boca, na pele e em outras áreas, além de levar a cáries, à fadiga e à dor. Apesar de ser conhecida como síndrome seca, ela é uma doença sistêmica com acometimento de vários órgãos em cerca de 70% dos casos.
A professora da Ufes e reumatologista da Reuma Valéria Valim, esclarece que por ser autoimune e ainda sem cura, o tratamento do Sjögren vai depender dos sintomas e da gravidade.
“Se o paciente apresentar apenas secura nos olhos e boca, poderão ser utilizados lágrimas artificiais e substitutos de saliva. Remédios anti-inflamatórios, corticoides ou imunossupressores devem ser usados para manifestação mais grave, direcionado ao órgão-alvo, evitando sequelas”.
Ela alerta ainda que essa é uma doença sistêmica, que necessita de uma abordagem multiprofissional e o reumatologista é o especialista com experiência para o diagnóstico preciso.
A ação é realizada pela Sociedade de Reumatologia do Espírito Santo (Sores), Lires, Laesp e Grupaes, com apoio do Hucam-Ufes, da Sociedade Brasileira de Reumatologia (SBR), Oftalmologia Vitória e Reuma.

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