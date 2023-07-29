Camburi terá doação de colírios em alerta a doença que resseca olhos

Camburi recebe ação de conscientização contra doença reumatológica Crédito: Carlos Alberto Silva

Neste domingo (30), ao final do mês de conscientização da Doença de Sjöegren – uma síndrome autoimune que se manifesta com secura ocular, na boca e na pele –, a Praia de Camburi vai receber uma série de atividades educativas e de prevenção para alertar sobre a enfermidade.

As atividades ocorrem pela manhã em frente ao Banco do Brasil, em Jardim da Penha e na programação há ações como orientação, alongamento e atividades educativas como:

Distribuição de impressos educativos e de água mineral;

Orientação sobre olho seco e doação de colírios;



Série de alongamento (às 10h);



Esclarecimentos sobre saúde bucal, com kits de higiene de brinde.



A equipe do evento contará com alunos e professores dos cursos de Medicina, Odontologia e Fisioterapia da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes).

Entenda a doença

A enfermidade causa secura nos olhos, na boca, na pele e em outras áreas, além de levar a cáries, à fadiga e à dor. Apesar de ser conhecida como síndrome seca, ela é uma doença sistêmica com acometimento de vários órgãos em cerca de 70% dos casos.

A professora da Ufes e reumatologista da Reuma Valéria Valim, esclarece que por ser autoimune e ainda sem cura, o tratamento do Sjögren vai depender dos sintomas e da gravidade.

“Se o paciente apresentar apenas secura nos olhos e boca, poderão ser utilizados lágrimas artificiais e substitutos de saliva. Remédios anti-inflamatórios, corticoides ou imunossupressores devem ser usados para manifestação mais grave, direcionado ao órgão-alvo, evitando sequelas”.

Ela alerta ainda que essa é uma doença sistêmica, que necessita de uma abordagem multiprofissional e o reumatologista é o especialista com experiência para o diagnóstico preciso.