Por que o preço de bens e serviços sobe e o que o governo pode fazer?

Estudo publicado por pesquisadores da Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo (FEA-USP) em junho deste ano, chamado "O aquecimento da economia explica a elevação dos preços? Uma análise desagregada da Curva de Phillips para a inflação por grupos do IPCA", investiga por que os preços no Brasil aumentam e se a atividade econômica influencia isso.

A relação entre atividade econômica e inflação

A Curva de Phillips – desenvolvida pelo economista neozelandês William Phillips (1914/1975) em 1958, e que vem sendo estudada e aperfeiçoada desde então – é uma ideia na Economia que tenta explicar a relação entre o quão "aquecida" a economia está (atividade econômica) e o aumento dos preços (inflação). Imagine que a economia funciona como um “motor”:

Inflação nos supermercados. Crédito: auto-Tânia Rêgo/Agência Brasil/Arquivo

“Motor” acelerado (economia aquecida): se o “motor” está muito acelerado, ou seja, a economia está produzindo mais do que sua capacidade normal (isso é chamado de hiato do produto positivo), as empresas podem ter custos maiores e, para manter seus lucros, aumentam os preços dos produtos;

A Curva de Phillips pode ser escrita como uma equação simples: Inflação = Efeito do “Motor” Acelerado + Efeito dos Problemas Inesperados + Efeito das Expectativas.

O que o estudo da FEA-USP descobriu sobre a inflação no Brasil

Os pesquisadores analisaram o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), mensurado pelo IBGE, que é o principal indicador de inflação do Brasil. Eles olharam os preços de forma geral e divididos em nove grupos (como alimentos, moradia, transportes etc.). A análise cobriu o período de dezembro de 2003 a março de 2025.

Aqui estão os pontos mais importantes:

Inflação Geral não responde à economia “aquecida”: para a inflação como um todo (o IPCA geral), o estudo não encontrou uma relação forte com o “aquecimento” da economia. Ou seja, mesmo quando a economia está "aquecida", os preços em geral não sobem de forma significativa por causa disso;

Alguns setores respondem, outros não: quando olhamos os preços setor por setor, a história muda.

Vestuário (Roupas e Calçados): os preços de roupas e calçados mostraram uma resposta significativa ao “aquecimento” da economia. Se a economia está forte, as pessoas compram mais roupas, e isso faz os preços subirem um pouco. Isso acontece porque esses produtos não têm preços tabelados e reagem mais rápido à demanda;

Despesas Pessoais (Serviços em Geral): serviços como cabeleireiros, bancos e lazer também mostraram uma relação significativa com a economia “aquecida”. Isso é esperado, já que esses serviços não têm preços muito regulados e se ajustam rapidamente à demanda;

Outros setores não responderam: para a maioria dos outros grupos (como alimentos, moradia, transportes, saúde), o estudo não encontrou uma relação clara entre o “aquecimento” da economia e o aumento dos preços.

Por que a inflação brasileira é assim?

Os pesquisadores sugerem que o aumento dos preços no Brasil, para a maior parte dos setores, é menos sensível ao ciclo da economia porque:

Choques de oferta: muitos aumentos de preços vêm de fatores externos, como mudanças no preço do dólar, no valor de produtos básicos no mercado internacional (commodities) ou problemas climáticos;

Aumentar a taxa Selic ajuda a reduzir a inflação?

A taxa Selic é a taxa básica de juros do Brasil. Quando o Banco Central a aumenta, a ideia é encarecer o crédito, desestimular o consumo e o investimento, “esfriar” a economia e, assim, reduzir a inflação.

E esse canal de transmissão da política monetária também possui “entupimento” na visão de alguns economistas: dados de junho deste ano do Banco Central mostram que 42% do saldo de crédito no Sistema Financeiro Nacional é de crédito direcionado (isto é, regulamentado pelo Conselho Monetário Nacional, com prazos mais longos e taxas de juros menores em comparação ao crédito livre e destinado a setores específicos como imobiliário, rural e infraestrutura).

Dessa forma, no canal de crédito a política monetária via alteração da taxa Selic tem um impacto mais efetivo sobre 58% do saldo de crédito (representado pelo crédito livre), o que limita bastante seu “poder de fogo”.

Por essa e por outras razões, os resultados deste estudo da FEA-USP mostram que, para grande parte da inflação brasileira, o aumento da Selic pode não ser tão eficaz. Como a maioria dos preços não responde de forma significativa ao “aquecimento” ou “desaquecimento” da economia, aumentar os juros pode acabar desacelerando a economia e aumentando o desemprego sem resolver o problema principal da inflação.

O que mais o Banco Central e o governo podem fazer?

Para trazer a inflação para a meta de 3% no Brasil, o estudo sugere que é preciso olhar além da Selic e considerar outros fatores:

Atenuar choques de oferta: o governo pode buscar políticas para reduzir o impacto de choques externos, como programas de incentivo à produção agrícola para garantir o abastecimento de alimentos, ou mecanismos que suavizem as variações nos preços dos combustíveis;

Conclusão

Esse estudo nos mostra que a inflação no Brasil é um fenômeno complexo, que vai muito além do simples “aquecimento” da economia. Embora o aumento da demanda possa influenciar o preço de alguns itens, como vestuário e serviços pessoais, a maior parte da inflação parece ser impulsionada por choques externos, preços administrados pelo governo e a forma como os contratos são corrigidos. Diante disso, a política de aumentar a taxa Selic, embora seja a principal ferramenta do Banco Central para controlar a inflação no Regime de Metas de Inflação, pode ter sua eficácia limitada em grande parte dos setores da economia brasileira.

