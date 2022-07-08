Quais são os veículos mais seguros do mercado automotivo premium?

Repleto de sofisticação e condicionamento contra acidentes, o SUV Volvo XC60 foi considerado o mais seguro do mundo Crédito: Weigl.biz

Num cenário de avanços tecnológicos, as grandes marcas estão focadas em sustentabilidade, performance intuitiva, e também elementos de seguridade para todos os tripulantes.

É importante frisar que a segurança é um fator muito relevante na decisão por um veículo para a família. E, atualmente, existem diversos mecanismos para conferir tal seguridade.

Destaca-se a Volvo XC60, o modelo da marca sueca que foi considerado o mais seguro do mundo. É um SUV repleto de sofisticação e condicionamento contra acidentes. No teste de capotamento, o carro estava a 50 km/h e ficou com a cabine intacta. Ele ainda oferece sistemas avançados de segurança da Volvo como, por exemplo, o City Safety, que abrange a travagem de emergência automática de baixa e alta velocidade. Tem a classificação “boa”, a mais alta em cada cenário de colisão em que foi testado pela IIHS.

BMW 530i: o modelo tem câmeras e sensores que fazem o monitoramento da área externa ao redor do carro Crédito: All In Marketing Digital

Outro interessante é a Mercedes-Benz GLC, com o sistema Dynamic Assist, que detecta quando o motorista dá sinais de cansaço e emite alertas visuais e sonoros, auxiliando a condução. Possui um design elegante e espaçoso, e substituiu a antiga GLK.

Na classe dos sedãs executivos, a Série 5 da BMW possui BMW ConnectedDrive, que é um sistema que oferece serviços e aplicativos inteligentes proporcionando informação e entretenimento para o motorista. Além disso, tem câmeras e sensores que fazem o monitoramento da área externa ao redor do carro, airbags de cortina, laterais e frontais e vários outros itens de série.

Mercedes-Benz GLC 250: o modelo detecta quando o motorista dá sinais de cansaço e emite alertas visuais e sonoros, auxiliando a condução Crédito: All In Marketing Digital

Como concorrente direto da 530i, o Volvo S90 não só se destaca pela segurança, mas também pelo prazer e bem-estar em dirigir. Confortável e tecnológico, o S90 tem um interior “clean”, estilo minimalista, gerando harmonia no seu interior.