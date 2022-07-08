Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Carros de luxo

Quais são os veículos mais seguros do mercado automotivo premium?

É importante frisar que esse atributo é um fator muito relevante na decisão por um veículo para a família. E, atualmente, existem diversos mecanismos para conferir tal seguridade

Públicado em 

08 jul 2022 às 01:59
Rodrigo Lima

Colunista

Rodrigo Lima

Volvo XC60. Foto de coluna, favor não usar.
Repleto de sofisticação e condicionamento contra acidentes, o SUV Volvo XC60 foi considerado o mais seguro do mundo Crédito: Weigl.biz
Num cenário de avanços tecnológicos, as grandes marcas estão focadas em sustentabilidade, performance intuitiva, e também elementos de seguridade para todos os tripulantes.
É importante frisar que a segurança é um fator muito relevante na decisão por um veículo para a família. E, atualmente, existem diversos mecanismos para conferir tal seguridade.
Destaca-se a Volvo XC60, o modelo da marca sueca que foi considerado o mais seguro do mundo. É um SUV repleto de sofisticação e condicionamento contra acidentes. No teste de capotamento, o carro estava a 50 km/h e ficou com a cabine intacta. Ele ainda oferece sistemas avançados de segurança da Volvo como, por exemplo, o City Safety, que abrange a travagem de emergência automática de baixa e alta velocidade. Tem a classificação “boa”, a mais alta em cada cenário de colisão em que foi testado pela IIHS.
BMW 530i. Foto de coluna, favor não usar.
BMW 530i: o modelo tem câmeras e sensores que fazem o monitoramento da área externa ao redor do carro Crédito: All In Marketing Digital
Outro interessante é a Mercedes-Benz GLC, com o sistema Dynamic Assist, que detecta quando o motorista dá sinais de cansaço e emite alertas visuais e sonoros, auxiliando a condução. Possui um design elegante e espaçoso, e substituiu a antiga GLK.
Na classe dos sedãs executivos, a Série 5 da BMW possui BMW ConnectedDrive, que é um sistema que oferece serviços e aplicativos inteligentes proporcionando informação e entretenimento para o motorista. Além disso, tem câmeras e sensores que fazem o monitoramento da área externa ao redor do carro, airbags de cortina, laterais e frontais e vários outros itens de série.
Mercedes-Benz GLC 250: o modelo detecta quando o motorista dá sinais de cansaço e emite alertas visuais e sonoros, auxiliando a condução Crédito: All In Marketing Digital
Como concorrente direto da 530i, o Volvo S90 não só se destaca pela segurança, mas também pelo prazer e bem-estar em dirigir. Confortável e tecnológico, o S90 tem um interior “clean”, estilo minimalista, gerando harmonia no seu interior.
Portanto, se você elenca como fator preponderante estar protegido diante de uma adversidade na direção, vale certificar o que cada marca tem a oferecer de diferencial.

Veja Também

Mercado automotivo premium: o luxo sustentável é mais “cool”

SUVs de luxo de até R$ 600 mil: quais modelos se destacam?

Como é dirigir nas estradas da Europa?

Rodrigo Lima

Rodrigo Lima é empresário no mercado de automóveis premium, estética automotiva e marketing digital. Um empreendedor sempre na vanguarda das novas tendências no mercado de luxo e estilo de vida.

Tópicos Relacionados

Mercado Automotivo Carros de Luxo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Panqueca de carne moída: confira receita fácil para o dia a dia
Panqueca de carne moída: confira receita fácil para o dia a dia
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 12/04/2026
Imagem BBC Brasil
Quem é o ex-aliado de Orbán que pode tirar premiê da Hungria do poder após 16 anos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados