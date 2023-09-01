As 10 dúvidas sobre cuidados com o carro mais recorrentes dos motoristas

Ao longo da experiência no ramo de oficina mecânica, já nos deparamos com ocorrências em que a correia dentada quebrou devido ao tranco, ou até mesmo pulou um dente, gerando alguns danos ao veículo. A orientação aqui é, considerando que a primeira e a segunda marchas são muito fortes, se o motorista tiver que executar o procedimento para fazer o carro pegar, o ideal é que a terceira marcha esteja engatada no momento da tração para que não haja danos ao motor. Mas deixo aqui registrado que esse procedimento não deve ser adotado como rotina e somente deve ser executado para que o motorista se livre de alguma situação de sufoco em que precise fazer o carro pegar.