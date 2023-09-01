As 10 dúvidas sobre cuidados com o carro mais recorrentes dos motoristas

Que brasileiro é apaixonado por carro, todo mundo já sabe. E junto com essa paixão, também estão presentes muitas curiosidades sobre o mundo do automóvel.
Posso afirmar aos amigos leitores que são bastante frequentes as vezes em que sou abordado por motoristas com dúvidas sobre dirigibilidade, mecânica e funcionamento do carro.
E a proposta do artigo de hoje é compartilhar aqui com os leitores de A Gazeta as 10 dúvidas e curiosidades mais frequentes que recebo dos motoristas.
Vamos lá?
1 - Tenho um carro com câmbio manual e tenho dúvidas se, ao forçar para “pegar no tranco”, isso pode causar danos em alguma peça?
Ao longo da experiência no ramo de oficina mecânica, já nos deparamos com ocorrências em que a correia dentada quebrou devido ao tranco, ou até mesmo pulou um dente, gerando alguns danos ao veículo. A orientação aqui é, considerando que a primeira e a segunda marchas são muito fortes, se o motorista tiver que executar o procedimento para fazer o carro pegar, o ideal é que a terceira marcha esteja engatada no momento da tração para que não haja danos ao motor. Mas deixo aqui registrado que esse procedimento não deve ser adotado como rotina e somente deve ser executado para que o motorista se livre de alguma situação de sufoco em que precise fazer o carro pegar.
2 - Tenho o hábito de descansar o pé esquerdo na embreagem. Isso danifica alguma parte do carro?
Curioso aqui que esse hábito de descansar o pé na embreagem é mais comum do que se imagina. A resposta é sim, danifica o conjunto de embreagem, que é composto por disco, colar e platô. A peça que mais sofre danos, mesmo que o motorista esteja só apoiando o pé na embreagem, é o colar conhecido como rolamento de embreagem. Vale a pena mudar o hábito para evitar prejuízos com o seu veículo.
3 - Posso usar detergente de cozinha no reservatório do para-brisa?
Parece estranho cogitar a hipótese de utilização de um produto para lavar louças no reservatório de água do para-brisa, mas não são raras as vezes em que nos deparamos com essa situação. A ação no para-brisa, em si, não é o problema. Mas como as chances de espalhar pela pintura do carro são grandes e, aliado à exposição ao sol, pode sim gerar manchas e, por consequência, danificar a pintura do seu carro. Aqui, o barato certamente vai sair mais caro.
4 - Meu carro está com um cheiro forte vindo do ar-condicionado: o que devo fazer?
Aqui vou aproveitar para compartilhar, com os amigos leitores, uma dica preventiva e que deve ser considerada nas manutenções de seu veículo. O que deve ser feito é procurar uma oficina de confiança para trocar o filtro da cabine, realizar a limpeza nos dutos do ar condicionado através de uma oxi sanitização. Com certeza vai trazer um ambiente bem mais agradável e, até mesmo, saudável, para o motorista e os passageiros.
5 - Se eu precisar trocar apenas dois pneus, qual é a indicação da posição para colocar os pneus novos: na dianteira ou traseira?
Antigamente a recomendação era de instalar os pneus na dianteira, mas com o avanço da tecnologia, as fábricas foram aprimorando a suspensão e, na atualidade, os estudos técnicos evidenciam que é mais seguro a aplicação dos pneus novos na traseira.
6 - Nunca fiz rodízio dos pneus do meu carro. De quanto em quanto tempo devo fazer?
A indicação do manual do fabricante é de que o rodízio seja realizado no intervalo a cada 10 mil km rodados.
7 - Meu carro anda puxando a direção um pouco para a direita: o que devo fazer?
A primeira orientação é de que seja verificado se o pneu não está descalibrado. Adotada essa medida e ainda assim permanecendo a anomalia, a indicação é de que o motorista procure uma oficina da sua confiança para análise da suspensão e, na maioria das vezes, o procedimento de alinhamento da direção pode resolver o problema.
8 - Tenho um filho adolescente e, enquanto eu dirijo, ele gosta de colocar os pés no painel bem em cima do airbag: tem problema?
Esse hábito é visto, com frequência, em nosso trânsito. Em caso de colisão podemos afirmar que essa postura pode, sim, gerar um grande problema à integridade física do passageiro. Isso porque a bolsa do airbag explode a 300 km/h e, se o membro estiver apoiado no painel frontal, certamente vai provocar um trauma ao passageiro. A orientação, inclusive visual nos carros, é de que no painel não deve ser colocado nenhum objeto, pois o risco é muito alto em caso de uma colisão.
9 - Tem problema abastecer o carro com o motor do carro ligado?
Não vemos com frequência, mas vez ou outra encontramos motoristas que permanecem com o carro ligado para não desligar o ar-condicionado. Mas não é a recomendação do fabricante e dos próprios postos de combustíveis que fixam a advertência nas proximidades das bombas. O tanque de combustível possui uma bomba elétrica que tem uma corrente contínua e, portanto, todo cuidado é recomendado pela área de posto ser periculosa. Então podemos afirmar que o certo e seguro é desligar o motor do carro.
10 - Na correria do dia a dia acabo esquecendo de abastecer. Só abasteço quando o carro chega na reserva: pode danificar alguma peça?
Nessa situação a bomba de gasolina é a primeira a sofrer. Essa bomba é refrigerada pelo combustível e quando o tanque está na reserva ela é impactada com a baixa refrigeração e, com isso, pode vir a queimar. Outro fator relevante na análise é que o carro na reserva pode aspirar a sujeira que fica depositada no fundo do tanque e, por consequência, causar a falha e o entupimento na injeção eletrônica. A recomendação então, a vocês leitores, é de que, ao atingir o nível de um quarto de combustível, pare e abasteça.
Até a próxima coluna!
Forte abraço!