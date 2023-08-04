Luzes do painel do carro: você sabe identificar o que elas significam?

01

Luz do freio ABS

Quando a luz do ABS (sigla em inglês para Anti-lock Braking System) acende, apesar do carro não perder os freios e a frenagem continuar funcionando de forma convencional, o sistema de freio ABS é desativado. Esse sistema garante mais eficiência e segurança para os freios e, quando é interrompido, a chance de derrapagem e perda de controle do veículo pode aumentar.

02

Luz do freio de mão

Trata-se de uma luz vermelha com um círculo e um ponto de exclamação (!) ou a letra (P). A luz indica que o freio de mão está puxado ou está com o nível de óleo de freio baixo. Na primeira hipótese, indica-se verificar se a alavanca não está puxada com o carro em movimento, o que não é raro de acontecer pela própria pressa do dia a dia. Na segunda hipótese, indica-se levar o automóvel ao mecânico de confiança para verificar o nível do óleo ou até mesmo para que se elimine a possibilidade de algum tipo de vazamento.

03

Luz da injeção eletrônica

É aquela luz identificada pela figura de um pequeno motor e uma das que mais assusta o motorista. O sistema de injeção eletrônica tem como função controlar a quantidade de ar e combustível que entra no motor. Quando ela acende, geralmente o carro costuma falhar e pode diagnosticar, até mesmo, a presença de combustível adulterado.

04

Luz do controle de cruzeiro adaptativo (ACC)

Essa luz indica que o recurso está acionado, permitindo ao motorista determinar a permanência da velocidade do carro, tornando-se dispensável o acionamento do acelerador. É uma bela comodidade na condução do veículo.

05

Luz do câmbio automático

Quando essa luz acende indica defeito no sistema do câmbio ou baixo nível de óleo, o que demanda a análise especializada.

06

Luz da central eletrônica (EPC

Engine Power Control é o termo em inglês para a sigla EPC. Essa luz indica um problema no gerenciamento eletrônico de potência, ou seja, no sistema eletrônico do motor, tornando-se necessário o diagnóstico.

07

Luz da direção elétrica (EPS)

A sigla vem da expressão em inglês Electric Power Steering. Essa luz é identificada no painel pela sigla EPS ou pela imagem de um volante. Ela sinaliza que a direção do veículo está com algum problema na caixa de direção.

08

Luz do controle eletrônico de estabilidade (ESC)

A sigla ESC refere-se à expressão em inglês Eletronic Stability Control. O sistema é um recurso eletrônico de segurança ativa que atua reduzindo a aceleração do carro de acordo com a programação previamente realizada, mesmo que acionado o pedal do acelerador pelo motorista. Quando a luz acende, expressa anomalia nesse sistema.

09

Luz do óleo

Essa luz é uma das mais temidas pelos motoristas. Ela indica que há falha no sistema de lubrificação do motor. Aqui vale o alerta de que, se o motor funcionar sem óleo ou com baixa lubrificação, a consequência imediata é ele se fundir. Nessa condição, recomenda-se que o carro seja parado de imediato.

10

Luz do TPMS

A sigla TPMS significa a expressão em inglês Tyre Pressure Monitoring System. O sistema de monitoramento de pressão dos pneus é identificado em determinados carros e a luz do TPMS acende quando o pneu fica descalibrado, muitas vezes apontando, inclusive, as libras necessárias à estabilização do sistema.

11

Luz de temperatura

A luz de temperatura substitui o termômetro de ponteiro ou de escala. Quando ela acende, costuma causar muita preocupação nos motoristas, pois significa que o líquido de arrefecimento está superaquecido e, por consequência, também assim estará o motor. Aqui também a recomendação é de que o carro seja parado imediatamente e que não seja aberto o reservatório do líquido de arrefecimento com o motor quente, pois o risco de a água ser ejetada é grande e pode causar sérias queimaduras.

12

Luz de porta aberta

Essa luz indica que tem alguma porta aberta ou mal fechada, valendo também para o porta-malas e o capô do motor.

13

Luz do CODE

Essa luz pode ser representada pela palavra CODE, por uma chave ou por um cadeado. Ela indica que a chave codificada ou o receptor não estão funcionando para reconhecimento da chave do carro.

14

Luz do desembaçador

Essa luz indica que o desembaçador traseiro foi acionado e pode aparecer no painel de instrumento ou no próprio botão do desembaçador quando acionado. Aqui fica o lembrete de que não é bom esquecer essa resistência ligada por muito tempo.

15

Luz da bateria

Ela alerta para o mau funcionamento do sistema elétrico que pode incluir tanto a bateria, alternador, correias ou até mesmo algum fio com problema.

16

Luz de abastecimento

Trata-se de uma luz bem conhecida dos motoristas, principalmente por aqueles que se arriscam acreditando que o próximo posto de gasolina estará perto. Quem nunca se arriscou em dirigir com o tanque de combustível quase vazio, não é mesmo?! O símbolo é identificado por uma bomba de combustível. Além da necessidade do abastecimento do tanque, pode ser um indicativo para abastecer o tanquinho de partida a frio que existe em alguns modelos de carros.

17

Luz do cinto de segurança

Quando a luz do painel fica acesa está indicando que um dos ocupantes do veículo não afivelou o cinto de segurança. O apito sonoro também permanece acionado até a correta posição do cinto. Em alguns carros o sistema de segurança aplica-se apenas ao banco do motorista. Já em outros é extensivo ao carona e há, ainda, aqueles que contemplam todos os ocupantes do automóvel.

18

Luz do pisca alerta

O pisca alerta é indicado por um triângulo vermelho que geralmente aparece no próprio botão de ativação, mas também pode ser visualizado no painel de instrumento. O símbolo indica que a sinalização de emergência do veículo está ativada. Muito comumente acionada quando o carro é parado no trânsito em função de algum acidente ou anomalia. O uso consciente dessa sinalização é bem importante.

19

Luzes de farol alto, baixo e neblina