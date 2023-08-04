Luzes do painel do carro: você sabe identificar o que elas significam?

Quem nunca viu uma luz acender no painel do carro e ficou se perguntando: o que significa isso? Hoje a coluna traz alguns curiosos e úteis esclarecimentos sobre aquelas luzinhas de diferentes cores e que insistem em aparecer para você no painel do seu carro.
Existem inúmeros alertas que podem aparecer no painel do seu carro e é muito importante que o motorista tenha a noção básica sobre o significado dos símbolos e das cores, pois as anomalias identificadas podem subir na escala de um simples engate do cinto de segurança a um grave problema de aquecimento do motor.
Agora, se você deixar o seu painel virar uma discoteca, você pode é dançar com a conta do reparo. Pode acreditar!
A forma como o seu carro se comunica com você é através do painel de instrumentos. Nele você poderá observar as cores das luzes de advertência que se acendem e, a partir daí, interpretar os respectivos significados.
As luzes nas cores verde e azul indicam que alguns equipamentos do carro estão ligados, como as lanternas e os faróis. Já as luzes amarelas sinalizam um defeito que não é tão grave, mas a orientação é de que o veículo seja avaliado pela oficina de confiança.
Agora, se a luz for a vermelha, o carro, na maioria das vezes, deve parar imediatamente para evitar danos ao motor e, em seguida, ser encaminhado, a depender do caso, à oficina pelo transporte de um guincho.
Outro detalhe importante que merece ser trazido a conhecimento dos amigos leitores é que todas as luzes precisam acender quando a chave é inserida e virada na ignição. Mas, no momento do acionamento da partida do carro, todas elas se apagam. E vocês devem estar se perguntando: para que serve esse procedimento? É justamente para que o motorista possa verificar se todas as luzes estão em pleno funcionamento para que torne possível a comunicação com o motorista na hipótese de anomalia.
E, a partir de agora, vamos trazer para o leitor o significado de algumas luzes que acendem, com uma frequência razoável, no painel do seu carro.
01
Luz do freio ABS
Quando a luz do ABS (sigla em inglês para Anti-lock Braking System) acende, apesar do carro não perder os freios e a frenagem continuar funcionando de forma convencional, o sistema de freio ABS é desativado. Esse sistema garante mais eficiência e segurança para os freios e, quando é interrompido, a chance de derrapagem e perda de controle do veículo pode aumentar.
02
Luz do freio de mão
Trata-se de uma luz vermelha com um círculo e um ponto de exclamação (!) ou a letra (P). A luz indica que o freio de mão está puxado ou está com o nível de óleo de freio baixo. Na primeira hipótese, indica-se verificar se a alavanca não está puxada com o carro em movimento, o que não é raro de acontecer pela própria pressa do dia a dia. Na segunda hipótese, indica-se levar o automóvel ao mecânico de confiança para verificar o nível do óleo ou até mesmo para que se elimine a possibilidade de algum tipo de vazamento.
03
Luz da injeção eletrônica
É aquela luz identificada pela figura de um pequeno motor e uma das que mais assusta o motorista. O sistema de injeção eletrônica tem como função controlar a quantidade de ar e combustível que entra no motor. Quando ela acende, geralmente o carro costuma falhar e pode diagnosticar, até mesmo, a presença de combustível adulterado.
04
Luz do controle de cruzeiro adaptativo (ACC)
Essa luz indica que o recurso está acionado, permitindo ao motorista determinar a permanência da velocidade do carro, tornando-se dispensável o acionamento do acelerador. É uma bela comodidade na condução do veículo.
05
Luz do câmbio automático
Quando essa luz acende indica defeito no sistema do câmbio ou baixo nível de óleo, o que demanda a análise especializada.
06
Luz da central eletrônica (EPC
Engine Power Control é o termo em inglês para a sigla EPC. Essa luz indica um problema no gerenciamento eletrônico de potência, ou seja, no sistema eletrônico do motor, tornando-se necessário o diagnóstico.
07
Luz da direção elétrica (EPS)
A sigla vem da expressão em inglês Electric Power Steering. Essa luz é identificada no painel pela sigla EPS ou pela imagem de um volante. Ela sinaliza que a direção do veículo está com algum problema na caixa de direção.
08
Luz do controle eletrônico de estabilidade (ESC)
A sigla ESC refere-se à expressão em inglês Eletronic Stability Control. O sistema é um recurso eletrônico de segurança ativa que atua reduzindo a aceleração do carro de acordo com a programação previamente realizada, mesmo que acionado o pedal do acelerador pelo motorista. Quando a luz acende, expressa anomalia nesse sistema.
09
Luz do óleo
Essa luz é uma das mais temidas pelos motoristas. Ela indica que há falha no sistema de lubrificação do motor. Aqui vale o alerta de que, se o motor funcionar sem óleo ou com baixa lubrificação, a consequência imediata é ele se fundir. Nessa condição, recomenda-se que o carro seja parado de imediato.
10
Luz do TPMS
A sigla TPMS significa a expressão em inglês Tyre Pressure Monitoring System. O sistema de monitoramento de pressão dos pneus é identificado em determinados carros e a luz do TPMS acende quando o pneu fica descalibrado, muitas vezes apontando, inclusive, as libras necessárias à estabilização do sistema.
11
Luz de temperatura
A luz de temperatura substitui o termômetro de ponteiro ou de escala. Quando ela acende, costuma causar muita preocupação nos motoristas, pois significa que o líquido de arrefecimento está superaquecido e, por consequência, também assim estará o motor. Aqui também a recomendação é de que o carro seja parado imediatamente e que não seja aberto o reservatório do líquido de arrefecimento com o motor quente, pois o risco de a água ser ejetada é grande e pode causar sérias queimaduras.
12
Luz de porta aberta
Essa luz indica que tem alguma porta aberta ou mal fechada, valendo também para o porta-malas e o capô do motor.
13
Luz do CODE
Essa luz pode ser representada pela palavra CODE, por uma chave ou por um cadeado. Ela indica que a chave codificada ou o receptor não estão funcionando para reconhecimento da chave do carro.
14
Luz do desembaçador
Essa luz indica que o desembaçador traseiro foi acionado e pode aparecer no painel de instrumento ou no próprio botão do desembaçador quando acionado. Aqui fica o lembrete de que não é bom esquecer essa resistência ligada por muito tempo.
15
Luz da bateria
Ela alerta para o mau funcionamento do sistema elétrico que pode incluir tanto a bateria, alternador, correias ou até mesmo algum fio com problema.
16
Luz de abastecimento
Trata-se de uma luz bem conhecida dos motoristas, principalmente por aqueles que se arriscam acreditando que o próximo posto de gasolina estará perto. Quem nunca se arriscou em dirigir com o tanque de combustível quase vazio, não é mesmo?! O símbolo é identificado por uma bomba de combustível. Além da necessidade do abastecimento do tanque, pode ser um indicativo para abastecer o tanquinho de partida a frio que existe em alguns modelos de carros.
17
Luz do cinto de segurança
Quando a luz do painel fica acesa está indicando que um dos ocupantes do veículo não afivelou o cinto de segurança. O apito sonoro também permanece acionado até a correta posição do cinto. Em alguns carros o sistema de segurança aplica-se apenas ao banco do motorista. Já em outros é extensivo ao carona e há, ainda, aqueles que contemplam todos os ocupantes do automóvel.
18
Luz do pisca alerta
O pisca alerta é indicado por um triângulo vermelho que geralmente aparece no próprio botão de ativação, mas também pode ser visualizado no painel de instrumento. O símbolo indica que a sinalização de emergência do veículo está ativada. Muito comumente acionada quando o carro é parado no trânsito em função de algum acidente ou anomalia. O uso consciente dessa sinalização é bem importante.
19
Luzes de farol alto, baixo e neblina
Indica o funcionamento dos faróis e pode apresentar cores variadas. Ao acionar a luz dianteira, o motorista começa com a luz de posição também conhecida como de farolete ou lanternas. Na sequência da iluminação vem o estágio do farol baixo e, logo em seguida, o último estágio que é o do farol alto. Se não acender, é sinal de falha no relê ou no fusível.
Agora você, leitor de A Gazeta, certamente vai conseguir olhar o painel do seu carro com outros olhos, a partir da identificação das cores e dos símbolos para aperfeiçoar a forma como o seu carro se comunica com você.
A dica que deixo aqui então, para os amigos leitores, é: fiquem ligados!
Forte Abraço!