Como um problema simples de resolver no carro pode acabar custando caro

01
Falta de alinhamento, balanceamento e calibragem
A falta de alinhamento, balanceamento e calibragem resulta no desgaste anormal dos pneus. A prevenção com o rodízio, por exemplo, permite a longevidade dos mesmos. Além disso, um pneu descalibrado pode aumentar em até 20% o consumo de combustível. A sugestão aqui é a revisão preventiva a cada 5 mil km rodados e a calibragem, ao menos, uma vez por mês.
02
Palheta do para-brisa
A maioria dos motoristas só lembra que precisa trocar as palhetas do para-brisa em dias de chuva. A palheta fica ressecada pelo sol, calor e sujeira e, como resultado, pode arranhar o vidro e comprometer a visibilidade que, a propósito, é condição indispensável para uma direção segura. É mais barata a troca da palheta do que a de um para-brisa. Fica a dica.
03
Pé descansando na embreagem
A errada mania do motorista descansar o pé na embreagem ocasiona o desgaste acelerado do conjunto da embreagem, que é formado pelo disco, colar e platô. O motorista precisa ter atenção na forma como dirige. Ao parar no sinal, por exemplo, a orientação é de que o carro seja colocado em ponto morto e o motorista não fique com a marcha engatada e o pé na embreagem.
04
Pastilha de freio gasta
A pastilha de freio, quando começa a gastar, emite um verdadeiro som de apito. Se não houver a troca, vai danificar o disco de freio, resultando na necessidade de substituição de mais peças e realização de outros serviços que poderiam ter sido evitados.
05
Troca do filtro de combustível
O desrespeito ao prazo indicado pelo fabricante para a troca do filtro de combustível do seu carro pode trazer prejuízos. Trata-se de item de baixo custo, mas que, se não for substituído nas revisões, vai resultar no entupimento dos bicos injetores e encarecer o serviço de manutenção do seu veículo.
06
Correia dentada
A correia dentada é um capítulo à parte. Este defeito é preocupante, pois é gerado pela inobservância do tempo da troca desse item. Quando a correia dentada não é trocada no tempo certo, ela pode acabar quebrando e, com isso, danifica o cabeçote e empena as válvulas do motor, promovendo um grande prejuízo ao proprietário do carro.
07
Troca de óleo
Outro defeito é a danificação do motor por entupimentos pela ausência da troca do óleo. É uma rotina muito conhecida dos motoristas, permitida a partir da atenção ao prazo da troca ou da quilometragem rodada, que constam do adesivo que geralmente está fixado no canto superior do vidro dianteiro de todos os carros. A verificação rotineira, também, por ocasião do abastecimento, pode ajudar o acompanhamento para não se perder o momento da troca. A orientação é de que a troca ocorra a cada 10 mil km rodados.
08
Lavar, polir e aplicar cera
A demora para lavar, polir e aplicar a cera na pintura do automóvel gera a corrosão e oxidação de importantes peças, situação essa que ocorre com muito maior impacto para aqueles que residem nas proximidades das nossas lindas praias. É muito mais barato lavar e encerar o carro do que realizar uma repintura automotiva.
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Falta de líquido no radiador
O aquecimento do motor pode ocorrer pela falta de líquido no radiador. Inclusive, é uma cena não muito difícil de se ver em nosso trânsito: carro parado, com capô aberto e a fumaça subindo com a água borbulhando no motor. Desagradável, não é mesmo? A limpeza do sistema de arrefecimento necessariamente deve integrar o checklist das revisões periódicas do seu veículo. A falta de água no radiador e o aquecimento do motor podem, sim, causar um grande prejuízo.