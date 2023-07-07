Como um problema simples de resolver no carro pode acabar custando caro

01

Falta de alinhamento, balanceamento e calibragem

A falta de alinhamento, balanceamento e calibragem resulta no desgaste anormal dos pneus. A prevenção com o rodízio, por exemplo, permite a longevidade dos mesmos. Além disso, um pneu descalibrado pode aumentar em até 20% o consumo de combustível. A sugestão aqui é a revisão preventiva a cada 5 mil km rodados e a calibragem, ao menos, uma vez por mês.

02

Palheta do para-brisa

A maioria dos motoristas só lembra que precisa trocar as palhetas do para-brisa em dias de chuva. A palheta fica ressecada pelo sol, calor e sujeira e, como resultado, pode arranhar o vidro e comprometer a visibilidade que, a propósito, é condição indispensável para uma direção segura. É mais barata a troca da palheta do que a de um para-brisa. Fica a dica.

03

Pé descansando na embreagem

A errada mania do motorista descansar o pé na embreagem ocasiona o desgaste acelerado do conjunto da embreagem, que é formado pelo disco, colar e platô. O motorista precisa ter atenção na forma como dirige. Ao parar no sinal, por exemplo, a orientação é de que o carro seja colocado em ponto morto e o motorista não fique com a marcha engatada e o pé na embreagem.

04

Pastilha de freio gasta

A pastilha de freio, quando começa a gastar, emite um verdadeiro som de apito. Se não houver a troca, vai danificar o disco de freio, resultando na necessidade de substituição de mais peças e realização de outros serviços que poderiam ter sido evitados.

05

Troca do filtro de combustível

O desrespeito ao prazo indicado pelo fabricante para a troca do filtro de combustível do seu carro pode trazer prejuízos. Trata-se de item de baixo custo, mas que, se não for substituído nas revisões, vai resultar no entupimento dos bicos injetores e encarecer o serviço de manutenção do seu veículo.

06

Correia dentada

A correia dentada é um capítulo à parte. Este defeito é preocupante, pois é gerado pela inobservância do tempo da troca desse item. Quando a correia dentada não é trocada no tempo certo, ela pode acabar quebrando e, com isso, danifica o cabeçote e empena as válvulas do motor, promovendo um grande prejuízo ao proprietário do carro.

07

Troca de óleo

Outro defeito é a danificação do motor por entupimentos pela ausência da troca do óleo. É uma rotina muito conhecida dos motoristas, permitida a partir da atenção ao prazo da troca ou da quilometragem rodada, que constam do adesivo que geralmente está fixado no canto superior do vidro dianteiro de todos os carros. A verificação rotineira, também, por ocasião do abastecimento, pode ajudar o acompanhamento para não se perder o momento da troca. A orientação é de que a troca ocorra a cada 10 mil km rodados.

08

Lavar, polir e aplicar cera

A demora para lavar, polir e aplicar a cera na pintura do automóvel gera a corrosão e oxidação de importantes peças, situação essa que ocorre com muito maior impacto para aqueles que residem nas proximidades das nossas lindas praias. É muito mais barato lavar e encerar o carro do que realizar uma repintura automotiva.

09

Falta de líquido no radiador