5 hábitos que os motoristas devem abandonar ao dirigir seu veículo

Quando o motorista aprende a dirigir a partir das instruções de uma autoescola, ele é habilitado sem vícios de comportamento Crédito: Shutterstock

Amigos leitores, hoje a coluna traz para vocês uma lista de cinco hábitos que você, motorista, precisa abandonar ao dirigir o seu veículo. Querem saber quais são? Então não deixem de acompanhar nossa coluna.

Quando o motorista aprende a dirigir a partir das instruções de uma autoescola, ele praticamente é habilitado sem os vícios de comportamento que vão sendo adquiridos ao longo das experiências vividas na condução do carro.

Sabemos que nós, brasileiros, não temos o costume de ler o manual do proprietário. Mas apesar disso, eu posso afirmar que esse documento é muito importante para que o proprietário receba as adequadas orientações acerca da dirigibilidade, além de instruções sobre o uso de equipamentos, periodicidade de manutenções, itens de conservação e segurança, bem como das garantias contempladas pelo fabricante.

Pode ser que o leitor nunca tenha se atentado para o que dizem as páginas desse documento, mas espero que este artigo sirva, ao menos, para despertar a curiosidade de abrir o manual físico ou acessar a versão digital para uma breve leitura sobre alguns hábitos que realmente precisam ser evitados pelo motorista, e também por passageiros, quando o carro está em movimento.

E notem que interessante: geralmente esses avisos são visualmente identificados com o símbolo de um triângulo com um ponto de exclamação dentro dele. E a tentativa de chamar a atenção do motorista não para por aí! Você também poderá encontrar a palavra NUNCA, em caixa alta, para reforçar a relevância do aviso e a importância de que determinado hábito seja, definitivamente, evitado.

E sem mais delongas, vamos direto ao ponto, listando os cinco hábitos que os motoristas - sendo que alguns deles são extensíveis aos passageiros - devem evitar quando estiverem com o carro em movimento.

1º - COLOCAR OS PÉS NO PAINEL DO CARRO E OBSTRUIR O AIRBAG

Aqui nós vamos falar mais para os passageiros do que para os próprios motoristas. A cena dos pés no painel do veículo é frequentemente vista em nosso trânsito. Aos finais de semana, então, é por demais intensificada. Aquele momento de descontração, descanso e relaxamento acaba levando o passageiro a posicionar as pernas e os pés no painel do veículo. Mas vejam: esse é um hábito que, apesar de bastante comum, pode causar graves lesões em caso de colisão.

E se o carro for equipado com airbag frontal, como são os carros atuais, o risco é potencializado. Isso porque a força e a rapidez com as quais a bolsa é inflada, podem provocar fratura severa nos membros inferiores. O aviso de que não devemos obstruir os airbags com objetos ou com qualquer parte do corpo muitas vezes pode ser encontrado no próprio painel ou, ainda, no quebra-sol tanto do motorista quanto do carona. Fica aqui então a dica para uma atenciosa leitura a essas orientações.

2º - RECLINAR DEMAIS O ENCOSTO DO BANCO PODE CAUSAR TANTO FALHA NO CINTO DE SEGURANÇA QUANTO INTERFERÊNCIA NO AIRBAG

O segundo hábito que trago aqui para os leitores é sobre a posição do encosto do banco quando se está com o cinto afivelado e o carro em movimento. E aqui também a orientação é valiosa tanto para o motorista quanto para os passageiros. A depender da idade do leitor que nos acompanha, será possível puxar na memória o caso do acidente fatal de carro sofrido pelo jogador de futebol Dener, no ano de 1994, na cidade do Rio de Janeiro.

O carro estava com velocidade em torno de 60 km por hora quando colidiu em uma árvore. Na ocasião, o jogador, que estava no banco dianteiro do passageiro, foi encontrado com o banco muito reclinado e, apesar do cinto de segurança estar afivelado, toda a força do impacto foi transferida para o seu pescoço. Uma triste perda, não podemos deixar de registrar. Observem, amigos leitores, que o manual do proprietário da marca do carro em que o jogador viajava já recomendava que o usuário não se reclinasse demasiadamente no banco.

A orientação encontrada nos manuais é de que NUNCA seja reclinado excessivamente o encosto do banco, tanto para trás, quanto para frente. Neste último caso, a recomendação é de que o encosto dianteiro não seja posicionado muito perto do painel de instrumento, isso para que seja preservado, em caso de colisão, o correto acionamento dos airbags frontais.

3º - POSICIONAR A CADEIRINHA DE BEBÊ E TRANSITAR COM CRIANÇA NO BANCO DA FRENTE

Você deve estar se perguntando: mas nos dias atuais, com toda a companha de educação e conscientização, ainda há quem carregue cadeirinha de bebê e criança no banco da frente?

E a resposta é, inacreditavelmente, um sim. Com frequência identificamos o transporte de crianças no banco da frente, seja com o uso de bebê conforto ou cadeirinha, ou mesmo sem suporte de elevação de altura.

O transporte no banco da frente traz maior risco à criança no caso de colisão, notadamente nos carros equipados com airbarg em razão do alto risco de sufocamento. Esse é um hábito que precisa ser interrompido não só pelo risco trazido, mas também por ser proibido pela lei de trânsito.

4º - TIRAR O PÉ DO PEDAL DO FREIO QUANDO O ABS FOR ATIVADO

O ABS, sigla derivada da abreviação Antilock Braking System, é um sistema eletrônico que complementa o freio e evita o travamento das rodas em uma frenagem de emergência, evitando o deslizamento do carro tanto para direita quanto para esquerda. O sistema de freio ABS é obrigatório desde o ano de 2014, assim como os airbags frontais.

Quando o motorista freia o veículo, o sistema de ABS vibra ao ser acionado. Aparentemente o leitor pode indagar se essa vibração é normal. Além dela ser normal, o que realmente precisa ser evitado é a retirada do pé do freio no momento em que a vibração acontece.

O motorista que ainda não está habituado com o sistema, quando a vibração acontece acaba deduzindo, erroneamente, que o carro apresentou algum defeito e, como reação imediata, retira o pé do pedal do freio e inicia o movimento de bombeamento. Isso é um erro. Então a dica aqui é: continue com o pé posicionado no pedal do freio e deixe que o ABS trabalhe por você!

5º - UTILIZAR O CARRO COM O MOTOR FRIO

E o quinto e último hábito que deve ser evitado por você, motorista, é utilizar o carro sempre com o motor frio. Essa prática pode ser comum à grande maioria dos leitores desta coluna, então a dica aqui é valiosa para você começar a mudar, a partir de agora, a sua dirigibilidade.

O motor do carro precisa atingir a temperatura de funcionamento ideal para receber uma lubrificação adequada. Nós, por exemplo, que moramos numa cidade pequena como é Vitória, acabamos dirigindo de casa para o trabalho, e vice-versa, gastando a média de 20 a 30 minutos em cada percurso, o que faz com que o motor do carro sempre fique frio.

Para preservação e manutenção das condições adequadas de mecânica do motor, é necessário atingir uma temperatura ideal para o calor expandir os componentes internos e, com isso, proporcionar a condição indicada de funcionamento e lubrificação. Para preservação e manutenção das condições adequadas de mecânica do motor, é necessário atingir uma temperatura ideal para o calor expandir os componentes internos e, com isso, proporcionar a condição indicada de funcionamento e lubrificação.

Acredito que a manutenção do veículo sempre em boas condições de funcionamento e a preservação da segurança do motorista e dos passageiros na condução do carro são desejos que todos nós aqui compartilhamos, não é mesmo?

O convite para os leitores da coluna é simples: que tal começar a abandonar todos esses 5 hábitos?