Fotos: confira quem prestigiou noite de arte contemporânea em Vitória

Thainan Castro, Lara Brotas, Sandra Matias e Marcelo Macedo Crédito: Mônica Zorzanelli

Foi super prestigiado o vernissage da exposição "Terceiro Céu", na noite de quinta-feira (12), em Vitória. Os artistas Marcelo Macedo e Thainan Castro encantaram os visitantes da mostra, que explora a carga memorial e as criações, construções e desconstruções do inconsciente, com projeções de sonhos e alusão ao lúdico.

Garimpo, coleções e construções. É através dessa tríade que o artista Marcelo Macedo transita entre o criar e recriar, ressignificando objetos e/ou parte deles que foram descartados. Dessas combinações e possibilidades é gerado um grande quebra-cabeça. São nos encontros entre essas peças que os objetos passam a ter uma nova vida em um novo corpo, transformando-se em obras de arte.

Exposição Terceiro Céu Crédito: Mônica Zorzanelli

Já o artista carioca Thainan apresentará trabalhos que se desdobram em lembranças de memórias afetivas da infância com a família e dele mesmo. O papel de poesia que o artista usa como base para os desenhos eram do acervo da sua avó que dava aulas de declamação, conta ele, e possui pontos de luz feitos de ouro. "Essa série sobre memória, encontrada e perdida, traz imagens se diluindo em meio a palavras apagadas, histórias que ouvimos, que lembramos um instante mas se esvaem no tempo, no esquecimento e na correria do nosso dia a dia, mas ao mesmo tempo estão lá, eternizadas naquele pequeno momento, no papel", conta Thainan.

Raquel Amaral, Ariana Caiado e Luciana Bowen Crédito: Mônica Zorzanelli

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Marília e Pierre Debbané Crédito: Mônica Zorzanelli

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Zel Cardoso e Renata Magiori Crédito: Mônica Zorzanelli

NÍVER ADIADO

"Com o aumento dos casos de coronavírus em nosso país e, pelo fato de eu estar em tratamento e fazer parte do grupo de risco, decidi que o mais correto é adiar minha comemoração para 24 de outubro", informa a querida Claudia Scarton, que comemoraria seus 50 anos, no próximo dia 28.

LANÇAMENTO LITERÁRIO

Empresário de sucesso e criador de uma campanha que incentiva o motociclismo com responsabilidade ambiental, Ion Marcos Lepaus lança seu livro "Primeira Pra Baixo, O Resto Pra Cima" neste sábado, na Vitória Harley-Davidson, na Enseada do Suá. Após o lançamento, é hora dos harleyros pegarem a estrada rumo a Santa Teresa para o tradicional Bate & Volta com visita à Cervejaria Teresense.