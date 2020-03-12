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Renata Rasseli

Festival de Cinema de Vitória 2020 já tem data definida

O evento será realizado de 22 a 27 de setembro, no Centro Cultural Sesc Glória, em Vitória

Publicado em 12 de Março de 2020 às 15:48

Públicado em 

12 mar 2020 às 15:48
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Abertura do 26º Festival de Cinema de Vitória, no Centro Cultural Sesc Glória Crédito: Levi Mori/Festival de Cinema de Vitória
O 27º Festival de Cinema de Vitória já tem data: será realizado de 22 a 27 de setembro, no Centro Cultural Sesc Glória, o mesmo palco do ano passado. Nesta edição, a Mostra de Longas completa 10 anos. 

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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