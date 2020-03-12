Festival de Cinema de Vitória 2020 já tem data definida

O 27º Festival de Cinema de Vitória já tem data: será realizado de 22 a 27 de setembro, no Centro Cultural Sesc Glória, o mesmo palco do ano passado. Nesta edição, a Mostra de Longas completa 10 anos.
Publicado em 12 de Março de 2020 às 15:48
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