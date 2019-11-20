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Festival de cinema brasileiro movimenta o Centro Cultural Sesc Glória

III Mostra Sesc de Cinema, que serve para divulgar novos talentos do país, acontece de sábado (23) a 11 de dezembro, sempre com entrada franca
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 nov 2019 às 20:06

Publicado em 20 de Novembro de 2019 às 20:06

Cena do documentário "Diante dos Meus Olhos", de Andre Félix Crédito: Pique Bandeira Filmes/Divulgação
Os amantes do bom cinema têm encontro marcado no Centro Cultural Sesc Glória. O espaço abriga, de sábado (23) a 11 de dezembro, a III Mostra Sesc de Cinema, que visa promover a difusão do circuito cinematográfico brasileiro. Traduzindo para o bom culturês: dar visibilidade para talentos nacionais que dificilmente têm chances no circuito comercial.
Lançada em 2017, a mostra conta com representantes de todas as regiões do país. Na edição de 2019, foram inscritos 1,2 mil títulos, entre curtas, médias e longas-metragens, provenientes de 210 cidades. Ao todo, foram selecionadas 42 produções, sendo dez infanto-juvenis, que compõem o Panorama Brasil.
Além disso, ficou a cargo da unidade estadual do SESC cuidar da seleção dos projetos locais, em uma mostra intitulada Panorama Espírito Santo. Seis títulos foram escolhidos, sendo um longa-metragem, Diante Dos Meus Olhos, de André Felix, e cinco curtas, que flertam com o realismo fantástico, em uma sessão que ganhou como título Distopia e Terror no Cinema produzido no Espírito Santo.  A programação já divulgada se restringe às exibições de novembro.  A entrada é franca.
Leonardo Almenara, assessor técnico de cinema do Centro Cultural Sesc Glória, detalha os critérios usados para selecionar os filmes  do Estado. "Recebemos 27 inscrições, entre longas e curtas-metragens. Escolhemos 16, sempre priorizando quesitos como qualidades técnica e narrativa, alem da linguagem visual", explica.
A meta, de acordo com Almenara, é dialogar com as tendências que o audiovisual local apresenta. "O Espírito Santo está com uma pegada de filmes marcados pelo realismo fantástico, misturados ao terror gore e a distopia", enumera. A seleção capixaba foi feita também por Marco Aurélio Fialho e Fábio Bellote, técnicos do Departamento Nacional de Cinema do Sesc.

NOSTALGIA

Um dos destaques da seleção, Diante Dos Meus Olhos fechou a programação do Festival de Vitória 2018. Com sensibilidade, André Felix propõe um resgate de memória afetiva sobre a trajetória da banda Os Mamíferos, símbolo da contracultura capixaba na década de 1960.
Felix seduz ao fazer um retrato sincero sobre os sucessos (e os fracassos) de Afonso Abreu (baixo e voz), Mario Ruy (guitarra) e Marco Antonio Grijó (bateria), integrantes da banda. Depoimentos, imagens de arquivo, registros de ensaios e shows da época devem fisgar os fãs da banda, marcada pelo psicodelismo e por ser uma referência de movimentos como o Tropicalismo e o Glam.

III MOSTRA SESC DE CINEMA

  • QUANDO: De 23 de novembro a 11 de dezembro
  • ONDE: No Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória
  • INGRESSOS: Entrada franca
  • INFORMAÇÕES: (27) 3232-4750

  • PROGRAMAÇÃO
  • ABERTURA - Sábado (23), às 18h20
  • "Aurora" (SE), documentário de Everlane Moraes e Tatiana Monge
  • "Chamando os Ventos" (PA), documentário de Marcelo Rodrigues
  • "Catadora De Gente" (RS), documentário de Mirela Kruel
  • "JÉSSIKA" (RJ), ficção de Galba Gogóia

  • Panorama Centro-Oeste 1 - Domingo (24), às 18h20
  • "Quilombo Mata Cavalo" (MT), documentário de Jurandir Amaral
  • "Parque Oeste" (GO), documentário de Fabiana Assis

  • Panorama Infantil 1 - Domingo (24) e 30 de novembro, às 14h30
  • "Vivi Lobo e o Quarto Mágico" (PR), animação de Isabelle Santos e Edu MZ Camargo
  • "Icamiabas" (PA), animação de Otoniel Oliveira
  • "Hornzz" (RJ), animação de Lena Franzz
  • "Lilys Hair" (GO), ficção de Raphael Gustavo da Silva

  • Panorama Jovem - 26 de novembro, às 18h20
  • "Poética e Barro" (MG), ficção de Giuliana Danza
  • "Cravo, Lírio e Rosas" (RJ), ficção de Maju de Paiva
  • "Parda" (RJ), ficção de Tai Linhares

  • Panorama Nordeste 1 - 27 de novembro, às 18h20
  • "Orin: A Música Para Os Orixás" (BA), documentário de Henrique Duarte

  • Panorama Sul - 28 de novembro, às 18h20
  • "Abrindo as Janelas do Tempo" (SC), ficção de Santiago José Asef
  • "Almofada de Penas" (SC), ficção de Joseph Specker Nys

  • Panorama Espírito Santo 1/Longa-metragem  - 29 de novembro, às 18h20
  • "Diante Dos Meus Olhos", documentário de André Felix

  • Panorama Espírito Santo 2 - "Distopia e Terror no Cinema produzido no Espírito Santo" - 30 de novembro, às 18h20
  • "Unreal", ficção de Luiz Will Gama
  • "Práticas do Absurdo", ficção de Alexander S. Buck
  • "Você, Morto", ficção de Raphael Araújo
  • "O Quadro", ficção de Melina Leal Galante
  • "Inhumane I", ficção de Luiz Will Gama

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