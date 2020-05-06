Como se preparar para o parto em tempos de coronavírus?

Mulher grávida Crédito: Divulgação

Ter um filho em tempos de coronavírus pode gerar ainda mais ansiedade para mães, parceiros e familiares. Coordenadora da maternidade do Vitória Apart Hospital, Eloísa Leite Melo Gonçalves, dá orientações importantes para o parto e para os cuidados com o recém-nascido.

Entre elas, procurar atendimento com estrutura para atender mãe e bebê continua sendo uma medida importante; verificar se há fluxos independentes para acessos à maternidade. Além disso, ela ressalta que quanto menos gente na sala de parto, melhor. Também é melhor deixar as visitas e as lembrancinhas para outro momento.

A amamentação, no entanto, segue fundamental. “Por meio da Unicef, a OMS sugere que o aleitamento materno seja mantido por seus incontáveis benefícios, adotando medidas preventivas como o uso da máscara pela mãe e a higiene frequente das mãos. Não há evidência concretas de casos de contaminação neste momento”, afirma.

LIVE SOBRE DIREITOS NA PANDEMIA

Os advogados Henrique Fraga e Liliana Chaia promovem nesta quinta-feira, dia 7, uma live no Instagram para discutir os impactos da Covid-19 em contratos de prestação de serviço. A dupla vai abordar questões relacionadas a festas de casamento, pagamento de mensalidade de escolas, cursos de idioma, academia, entre outros serviços que tiveram suas atividades interrompidas ou limitadas por conta do isolamento social. A live tem como públicos-alvo consumidores e empresários. Henrique Fraga é mestre em Direito Tributário, sócio do escritório de advocacia Rocha & Fraga Associados e procurador do Estado. Já Liliana Chaia é especialista em Direito Civil e Processo Civil.

LIVES SOLIDÁRIAS

As lives estão sendo uma ótima estratégia para as ações solidárias durante a pandemia de coronavírus.

A campanha “O bem que contagia”, coordenada pelas ativistas sociais Marina Cunico e Juliana Paneto, arrecadou quase R$ 8 mil reais com a live da última sexta-feira (1º/5). No repertório, músicas gospel das cantoras Mônica Saccone e Lorena Araújo (filha de Cecitonio Coelho), acompanhadas por Marcos de Paula.