Capixaba conquista prêmio nacional inédito em Tecnologia da Informação

Tasso Lugon Crédito: Divulgação

O presidente do Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Espírito Santo (Prodest), Tasso Lugon, foi o vencedor do Prêmio CIO Notabile de Personalidade Mais Inovadora. A escolha foi realizada no último dia 22 por meio de votação on-line durante o CIO Brasil 2021, evento destinado a gestores do setor público e privado de Tecnologia da Informação (TI).

Lugon é o primeiro capixaba a conquistar o prêmio de personalidade mais inovadora, que leva em consideração atributos, como: melhorias diretas dos serviços prestados para o usuário final; impacto social; grau de inovação e atualização tecnológica; uso eficiente e transparente da TI; e redução de custos no orçamento.

O presidente do Prodest concorreu ao prêmio com gestores de várias instituições, como Prodesp (companhia de TI do Estado de São Paulo), Banco do Nordeste, Polícia Rodoviária Federal, Cogel (empresa de TI do município de Salvador), entre outras.

Neste ano, Lugon já conquistou dois prêmios nacionais em Tecnologia da Informação. Em março, venceu o CIO Destaque como o executivo que mais se destacou em liderança de projetos. Para ele, as duas conquistas são fruto do trabalho feito à frente do Prodest, em que foram executadas diversas ações com foco em melhorar o desempenho do setor público.

ANIVERSÁRIO

Pedro, o aniversariante Anselmo Laranja, Katia, Cláudio e André: celebrando 55 anos em família Crédito: Divulgação

CHEGOU A HORA DE COMPRAR UM IMÓVEL

Esse é o assunto da live de estreia da segunda edição do projeto Talk Imóveis, que irá ao ar nesta quarta-feira (26), a partir das 16h. Serão abordados temas como: regiões promissoras, retomada dos lançamentos e linhas de crédito para quem deseja comprar um imóvel para morar, investir ou alugar.

O encontro terá a presença do consultor imobiliário Guilherme Machado; do presidente da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Espírito Santo (Ademi-ES), Sandro Calesso; e do presidente Sindicato da Indústria da Construção Civil do Espírito Santo (Sinduscon-ES), Paulo Baraona. A mediação do debate será feita pelo economista e comentarista da CBN, Teco Medina.

O Talk Imóveis será apresentado pela editora Lara Rosado, jornalista especializada no tema e responsável por Imóveis em A Gazeta. Todas as lives são transmitidas na página agazeta.com.br/imoveis. Durante o encontro de estreia, será lançada a revista interativa e gratuita Especial Boom Imobiliário, que trará tudo sobre o setor no Espírito Santo.

NOVA COLUNA

Hoje também tem a estreia de Guilherme Machado como colunista de Imóveis & Cia. Ele vai trazer informações do segmento sob uma abordagem analítica, com tendências, panorama, dicas, orientações, entre outros assuntos. O foco será no mercado capixaba, mas sempre com exemplos do Brasil e do mundo que possam contribuir para o desenvolvimento local.

Guilherme é fundador e CEO da única escola de educação continuada do mercado imobiliário no Brasil, o Instituto QR. Além disso, é criador da Metodologia QR, único método voltado exclusivamente para o mercado imobiliário, e do maior canal de vendas no YouTube. Atualmente, lidera o canal 4.Cast, o único podcast do mercado imobiliário que explora o universo 4.0.

CHÁ REVELAÇÃO

Mariana Haddad e Pedro Rizzo: à espera de Cecília Crédito: Divulgação

CAMISETA INCLUSIVA E SUSTENTÁVEL

A Reserva, marca tradicional no vestuário masculino, anuncia o começo de uma revolução na moda: o lançamento da Camiseta Simples, que, além de marcar a sua entrada no mercado de subscriptions e no vestuário feminino, vai ofertar ao cliente o serviço de assinatura anual, onde, ao fim de cada ciclo, as camisas adquiridas são devolvidas, recicladas e transformadas em novas peças.

Com o pilar sustentável, visando minimizar o impacto ambiental de uma das indústrias mais poluentes do mundo – a do vestuário, a camiseta estará disponível por meio de um serviço de assinatura anual com mensalidade de R$ 24,99. Durante o período de um ano o cliente receberá três camisetas, a primeira no ato da compra e as demais a cada cinco meses. Ao final de cada ciclo, o cliente retorna as camisetas para a Reserva, que irá encaminhar as peças para o processo de reciclagem, onde o fio é desfibrado para virar um novo produto. Ou seja, ao final do ciclo, nenhum tecido será descartado no meio ambiente, tampouco perder o uso pelo cliente.

APAIXONADOS POR VILA VELHA

Andrea Magalhães e André Poubel: na ilha Pituã, Vila Velha, que comemora 486 anos neste mês Crédito: Divulgação

SAÚDE DOS OLHOS

Pessoas acima de 40 anos de idade, negras, diabéticos e hipertensos devem ficar atentas com a possibilidade de desenvolver o Glaucoma. Nesta quarta-feira (26) é o Dia Nacional de Combate a Doença e a médica oftalmologista Karla Campana explica que com a pandemia o número de exames para diagnosticar a doença caiu 30%. O motivo? As pessoas estão com medo de ir ao consultório com medo da Covid-19. Karla lembra que a cegueira causada pelo glaucoma é irreversível. Por isso a importância de ir ao oftalmologista com frequência.

MULHERES NA POLÍTICA

Governador Renato Casagrande e a vice-governadora Jacqueline Moraes Crédito: Leandro Braga

Em agenda neste final de semana, em Vila Velha, diante da estátua em homenagem à primeira mulher a comandar uma capitania no Brasil Colônia, Luiza Grimaldi, o governador Renato Casagrande exaltou a vice-governadora, Jacqueline Moraes, dizendo: “A Capitoa governou o Espírito Santo de 1589 a 1593. Só 428 anos separam o exercício político entre vocês duas. Precisamos, realmente, aumentar a presença feminina na política brasileira. Jacqueline, concordando, ergueu o braço, conclamando: "Vamos lutar, governador!"

CAPIXABAS EM SAMPA

Getulio Gomes de Azevedo e Ana Luiza Azevedo: na Luxottica, em São Paulo, pesquisando lançamentos exclusivos para sua rede de óticas Crédito: Divulgação

RR NEWS

A franqueada Carmen Steffens Maison do Shopping Vitória, Viviane Fernandes, recebe para uma reunião em Vitória, o fundador da marca, Mario Spaniol, nesta sexta-feira (28).

Danielle e a aniversariante Regina Perim: celebrando 58 anos, na Orla de Camburi Crédito: Cacá Lima

A coach Danielle Leonel foi convidada pela CEO da empresa paulista Progressio Humano, Mylene Gomes, para ministrar treinamento sobre "Como ter um Mindset de sucesso nos negócios". Danielle Leonel passa a integrar o time do coaches executivos da empresa.

Durante todo o mês de maio, a vice-prefeita de Vitória, Capitã Estéfane, realizou uma série de lives em homenagem ao Dia das Mães, convidando mulheres com diferentes experiências com a maternidade para compartilhar suas histórias. E para fechar o mês, nesta quinta-feira (27), às 20h, a convidada é Mariana Mazzelli, mãe dos quíntuplos capixabas. Será um bate-papo descontraído e cheio de troca de experiências. A live será transmitida na página oficial da Vice-prefeita no Instagram @capitaestefane