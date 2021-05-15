Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Crítica

"What Drives Us": filme de Dave Grohl na Amazon é puro amor ao rock

Amazon desrespeita seus assinantes com legendas feitas literalmente no automático, o que torna o filme quase inassistível, mas "What Drives" ainda assim é ótimo

Publicado em 15 de Maio de 2021 às 18:07

Públicado em 

15 mai 2021 às 18:07
Rafael Braz

Colunista

Rafael Braz

Filme
Filme "What Drives Us", de Dave Grohl Crédito: Amazon/Divulgação
Carismático e boa praça, Dave Grohl se tornou o cara mais legal do rock mundial e parece ter entendido que com grandes poderes vêm grandes responsabilidades. O líder do Foo Fighters consegue misturar mundos distintos, transitando tanto no rock mainstream, de grandes estádios, quanto no mundo punk/hardcore/indie, de onde estourou com o Nirvana na década de 1990.
Inquieto, Grohl está sempre procurando o que fazer. Não é à toa que ele dirigiu 16 clipes do Foo Fighters e tem se aventurado na direção de documentários sobre música, sempre dando um jeitinho, claro, de mostrar o quanto é gente boa e simples. Depois de “Sound City” (2013) e da série “Sonic Highways” (2014), que acompanha a produção do disco homônimo indo em diversas cidades americanas encontrar músicos importantes, Grohl agora lança “What Drives Us”, disponível no Amazon Prime Vídeo.

Veja Também

"A Mulher na Janela", na Netflix, é suspense confuso e vazio

"Halston", da Netflix, é mais sobre o homem do que sobre a lenda

"Oxigênio": terror de confinamento da Netflix é pura tensão

A ideia inicial do filme era contar histórias de turnês feitas em vans, coisas da cabeça de Dave Grohl, que comprou e ainda dirige a primeira van na qual fez uma turnê, com a banda punk Scream, no final da década de 1980. É curioso ver como o documentário se deixa levar pelas histórias de início de carreira dos músicos.
É no trânsito de Grohl por mundos diferentes que “What Drives Us” tem seu charme. Fazendo o papel de entrevistador e narrador, o músico vai de nomes como o beatle Ringo Starr, Lars Ulrich, do Metallica, ou The Edge, do U2, a alguns dos pioneiros das turnês de vans nos EUA, nomes da cena punk/hardcore dos anos 80 como Ian MacKaye (Fugazi/Minor Threat), Kira Roessler (Black Flag) e Mike Watt (Minutemen). Há espaço também para duas bandas novas, RadKey e Starcrawler, em seus primeiros registros de turnês em vans.
Filme
Banda RadKey no filme "What Drives Us", de Dave Grohl Crédito: Amazon/Divulgação
O filme tem um clima de cumplicidade que talvez só quem tenha vivido algo similar ao que eles contam seja capaz de entender. O carisma de Grohl é essencial para que até o entrevistado mais difícil se abra como numa conversa entre amigos, entre pares. Assim, a história pode ser de MacKaye ou Steven Tyler (Aerosmith), mas é algo compartilhado por todos. Grohl entende isso e surpreendentemente entende que o filme não é sobre ele, mesmo que existam momentos dedicados ao Foo Fighters e ao Scream.
Gradualmente, a narrativa escolhe caminhos a serem seguidos. A possibilidade de fazer turnês em uma van logo se transforma na formação do caráter do músico e em algumas histórias mais pesadas, como a de D. H. Peligro (Dead Kennedys/Red Hot Chili Peppers), que sucumbiu ao álcool e às drogas. Os Chili Peppers também têm destaque com os depoimentos do baixista Flea, sempre uma figura interessante.
St. Vincent no filme "What Drives Us", de Dave Grohl Crédito: Amazon/Divulgação
É interessante notar algumas peculiaridades do filme, a principal delas é como as bandas americanas parecem ter vivido mais esse tipo de turnês. O próprio Ringo Starr conta que os Beatles iam tocar pela Inglaterra em uma van, mas sempre voltavam para a casa após os shows; Brian Johnson, do AC/DC, e The Edge também não têm tantas histórias da estrada. Em contraposição, os americanos relatam turnês de dois meses em uma van, cruzando o país inteiro - algo que também aconteceu na cena independente do Brasil nos anos 1990 e no início dos anos 2000.
Para quebrar um pouco o universo muito masculino que é o mundo do rock, Grohl dá voz à lendária Exena Cervenka (X), St. Vincent, Jennifer Finch (L7) e a já citada Kira Roessler, do Black Flag - o assunto é o mesmo, sem diferenciação, indo das dificuldades da estradas a flatulências - "Você sabia que os Beatles também peidavam na van?", questiona Grohl a St. Vincent.
Filme
Flea, do Red Hot Chili Peppers, no filme "What Drives Us", de Dave Grohl Crédito: Amazon/Divulgação
Com um material tão bacana em mãos, é necessário ressaltar o desprezo da Amazon com ele. As legendas em português, que só existem com a opção de descrição, são inaceitáveis. Algumas falas sem legendas, outras não traduzidas são resultado de uma legenda feita a partir de uma transcrição automática do texto em inglês e posteriormente traduzida automaticamente por uma ferramenta de tradução da internet, sem o menor cuidado ou revisão alguma. A tradução literal muda sentido de depoimentos e torna outros sem sentido algum.
Por exemplo: quando Tony Kanal, do No Doubt, diz “When i got in Doubt”, a legenda mostra “quando eu entrei sem dúvida”. Há erros de nomes de entrevistados, na grafia de cidades e em nomes de bandas. A legenda torna o filme inassistível para quem não tem boa compreensão do inglês, o que é uma pena e um desrespeito do Amazon Prime com seus assinantes.
Ainda assim, “What Drives Us” é um excelente filme sobre a vivência do rock e o que move os músicos. O filme ensaia falar sobre o não surgimento de novas bandas, mas nunca se aprofunda no tema que, por si só, renderia um novo filme. É bonito ver a paixão com a qual todos os entrevistados, alguns que hoje passam bem longe das vans, falam sobre as lembranças e sobre os perrengues pelos quais já passaram. É como Ringo Starr diz: "Se você quer chegar a algum lugar nesse mundo, entre numa van".
Acompanhe o colunista também no Twitter.

Rafael Braz

Crítico de séries e cinema, Rafael Braz é jornalista de A Gazeta desde 2008. Além disso, é colunista de cultura, comentarista da Rádio CBN Vitória e comanda semanalmente o quadro Em Cartaz

Tópicos Relacionados

Amazon Rafael Braz Rock
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Prisioneiros algemados e executados: as acusações de crimes de guerra contra o soldado mais condecorado da Austrália
Purê de aipim/mandioca
Aprenda a preparar purê de aipim para as refeições do dia a dia
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 19/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados