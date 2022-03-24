Oscar 2022: quem vai ganhar e quem deveria ganhar o prêmio

Montagem com os filmes Ataque dos Cães, Belfast, Drive My Car, A Pior Pessoa do Mundo, Os Olhos de Tammy Faye e King Richard Crédito: Divulgação

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood já viu dias melhores. Hoje, com uma cerimônia que tem menos e menos audiência a cada ano, o Oscar não é mais o produto atrativo de outrora e, na tentativa de mudar a batida fórmula, aparentemente vale tudo. Na edição deste ano, que será realizada no próximo domingo (27) e terá transmissão ao vivo e aberta pela Globoplay, a Academia equivocadamente decidiu que seria de bom tom não realizar a entrega de oito categorias, entre elas algumas consideradas importantes, como Melhor Som e, principalmente, Melhor Edição, que normalmente serve de termômetro para o prêmio principal da noite.

A ideia é de que, com menos prêmios, sobrará espaço para números musicais, apresentadores famosos e piadas do trio de apresentadoras formado por Regina Hall, Amy Schumer e Wanda Sykes para tornar a cerimônia “mais atrativa para o jovem”. Dificilmente funcionará, correndo o risco de não atrair jovens e irritar espectadores habituais.



Dito isso, vamos ao que interessa. Quem serão os vencedores do Oscar 2022? Como sempre, é possível fazer um exercício de adivinhação baseado em outras premiações ou em puro achismo. Abaixo você encontra as apostas da coluna e também os que achamos que deveriam ganhar, o que, ressalta-se, é baseado em gosto puramente pessoal.

MELHOR FILME

Filme "CODA : No Ritmo do Coração", da Amazon Prime Video Crédito: Amazon Prime Video/Divulgação

Em um ano em que a Academia deseja se aproximar do público, “Coda” é o vencedor ideal. O filme é leve, divertido, emocionante e tem ótimas atuações. É “Sessão da Tarde”? Sim, sem dúvidas, mas vale lembrar que o problemático “Green Book: O Guia” , outro filme que também se encaixarias nas tardes da Globo, levou o prêmio em 2019. O badalado e ótimo “Ataque dos Cães”, com quem “Coda” disputa a estatueta, é um filme cujo estilo mais lento não agrada a todos. Da mesma forma, “Drive my Car”, apesar da aclamação, dificilmente tem chances.

MELHOR DIREÇÃO

Filme "Ataque dos Cães", de Jane Campion, na Netflix Crédito: KIRSTY GRIFFIN/NETFLIX

Quem vai ganhar: Jane Campion ("Ataque dos Cães")



Quem deveria ganhar: Jane Campion ("Ataque dos Cães")



Jane Campion é a primeira diretora a ser indicada ao prêmio duas vezes - indicada por “O Piano” em 1994, levou o prêmio de Melhor Roteiro Original, mas perdeu o de direção. “Ataque dos Cães” tem uma condução primorosa, o ponto alto do filme, e dificilmente Campion não se tornará a terceira mulher vencedora do prêmio.

MELHOR ATRIZ

Crédito:

Quem vai ganhar: Jessica Chastain ("Os Olhos de Tammy Faye")

Quem deveria ganhar: Penélope Cruz ("Mães Paralelas")

"Os Olhos de Tammy Faye", filme que deve dar o Oscar de Melhor Atriz a Jessica Chastain, não é um bom filme. A atriz ganhou o o prêmio do SAG, o sindicato de atores, e se credenciou como favorita ao Oscar. Mesmo assim, é uma categoria com fortes concorrente - Penélope Cruz está ótima em “Mães Paralelas”, dosando humor e drama, e Olivia Colman confere o peso necessário a “A Filha Perdida” , um dos filmes injustiçados na premiação. Kristen Stewart e Nicole Kidman têm poucas chances.

MELHOR ATOR

Cena do filme "King Richard: Criando Campeãs", com Will Smith no elenco Crédito: Warner Bros Pictures/Divulgação

Will Smith é um sujeito querido na indústria e está muito bem em “King Richard”. Ainda, o filme é sobre um personagem real e as irmãs Williams (Venus e Serena), filhas do biografado, estão entre as apresentadoras do Oscar. Dificilmente outro ator leva o prêmio. Dito isso, Andrew Garfield é o coração do ótimo “Tick, Tick…BOOM”, outro injustiçado na premiação. Benedict Cumberbatch (“Ataque dos Cães”) poderia perfeitamente levar o prêmio também.

MELHOR ATOR COADJUVANTE

Filme "CODA : No Ritmo do Coração", da Amazon Prime Video Crédito: Amazon Prime Video/Divulgação

Quem vai ganhar: Troy Kotsur (“Coda”)

Quem deveria ganhar: Troy Kotsur ("Coda")



Primeiro homem surdo indicado ao Oscar, Troy Kutsur é tanto o alívio cômico quanto o centro dramático de “Coda”. O ator levou todos os prêmios de coadjuvante da temporada e deve ser ovacionado quando tiver seu nome anunciado. A título de curiosidade, a única pessoa surda a vencer um Oscar de atuação é Marlee Matlin, que vive a esposa de Troy no filme e poderia muito bem estar novamente indicada aqui. Kodi Smith-McPhee (“Ataque dos Cães”) corre muito por fora.

MELHOR ATRIZ COADJUVANTE

Filme Amor, Sublime Amor, de Steven Spielberg Crédito: Disney/Divulgação

Quem vai ganhar: Ariana DeBose (“Amor, Sublime Amor”)

Quem deveria ganhar: Ariana DeBose (“Amor, Sublime Amor”)



Assim como Troy Kutsur, Ariana DeBose levou todos os prêmios de coadjuvante da temporada de premiação até agora. Ainda, a atriz venceria pelo mesmo papel que Rita Moreno o fez na versão original de “Amor, Sublime Amor”. Kristen Dunst (“Ataque dos Cães”) tem vários defensores, assim como Aunjanue Ellis (“King Richard”), mas o prêmio deve ficar com DeBose.

MELHOR ROTEIRO ORIGINAL

Filme "Não Olhe Para Cima" Crédito: NIKO TAVERNISE/NETFLIX

O sindicato dos roteiristas surpreendentemente premiou “Não Olhe Para Cima”, um texto de uma única piada e com alguns pontos que não fazem muito sentido. Por isso, cabe esperar que a Academia premie o espetacular “A Pior Pessoa do Mundo”, uma comédia romântica que reinventa a fórmula do gênero e conta sua história de forma única. É difícil, mas…. Ainda na corrida, o ótimo “Belfast” pode surpreender.

MELHOR ROTEIRO ADAPTADO

Filme "CODA : No Ritmo do Coração", da Amazon Prime Video Crédito: Amazon Prime Video/Divulgação

Quem vai ganhar: "Coda - No Ritmo do Coração"

Quem deveria ganhar: "Drive My Car"



Nada contra “Coda”, muito pelo contrário, mas o trabalho de adaptação do texto originalmente filmado no francês “A Família Beliér” não se destaca tanto. Já o japonês “Drive My Car”, em suas três horas de duração, adapta um conto do escritor Haruki Murakami e confere a ele mais camadas na construção do luto e dos personagens.

MELHOR FILME INTERNACIONAL

Filme japonês "Drive My Car" Crédito: O2 Filmes/Divulgação

Quem vai ganhar: "Drive My Car" (Japão)



Quem deveria ganhar: "Drive My Car" (Japão)



O filme de Ryûsuke Hamaguchi está indicado em outras três categorias, inclusive Melhor Filme, e talvez tenha aqui sua única e merecida vitória. É a sexta vez que um indicado na categoria está também indicado ao prêmio principal - cinco venceram, mas um perdeu para um filme que estava indicado a Melhor Roteiro, um cenário bem similar ao deste ano. Assim, Joachim Trier ainda pode ter esperanças de que “A Pior Pessoa do Mundo” seja o vencedor.

MELHOR ANIMAÇÃO

Animação 'Encanto', da Disney, estreia em novembro Crédito: Disney

Quem vai ganhar: "Encanto"

Quem deveria ganhar: "A Família Mitchell e a Revolta das Máquinas"

Já pedindo desculpas pelo que vou dizer, “Encanto” encantou. A animalão da Disney é realmente muito boa, com músicas grudentas e bons personagens. O hit “We Don’t Talk About Bruno”, inclusive, será apresentado na cerimônia. A título de curiosidade, a canção não foi enviada pela Disney para concorrer ao Oscar.

MELHOR DOCUMENTÁRIO LONGA-METRAGEM

Crédito:

Quem vai ganhar: "Summer of Soul"

Quem deveria ganhar: "Summer of Soul"



“Summer of Soul” é um espetáculo para qualquer amante de música. A história do festival Harlem Cultural Festival nunca havia sido contada e o filme traz apresentações inéditas de grandes nomes da música negra. O dinamarquês “Flee”, também indicado a Melhor Animação e Filme Internacional, pode surpreender com a história de um refugiado afegão. O filme é excelente.

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