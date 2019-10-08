Logos Hope: saiba o que esperar da livraria flutuante

Bem, basta dar uma atenta conferida nas estantes da foto acima para perceber que há muitas bíblias na livraria flutuante Logos Hope. O navio que ficará aberto à visitação no Porto de Vitória, em frente ao Palácio Anchieta, de 10 a 20 de outubro (os outros dias são para descanso da tripulação) pertence à organização internacional cristã Good Books for All Ships (GBA Ships).



No Brasil, a responsável pela turnê é a OM (Operação Mobilização), que em seu site conta um pouco de sua história e de seus objetivos: "O Ministério do Navio começou em 1970 como parte do movimento global de treinamento e evangelismo da OM International (...) Nosso objetivo é compartilhar conhecimento, ajuda e esperança. Fazemos isso fornecendo recursos vitais em literatura, incentivando a compreensão intercultural, treinando os jovens para a vida, fornecendo o socorro necessário e compartilhando a mensagem de esperança em Cristo onde quer que haja oportunidade."

A tripulação é composta por voluntários que vivem e trabalham nos navios. Para ser um voluntário é necessário "ter mais de 18 anos, ser um cristão convertido, membro de alguma igreja evangélica e dispor de boa saúde, além de ter o desejo de servir a Deus por meio de trabalhos práticos".

Vale ressaltar que o Logos Hope possui, sim, livros não-cristãos. São mais de 5000 títulos à venda entre infantis, de culinária, ficção, ciência e, claro, religiões evangélicas. Do total, 30% dos livros são em português. Segundo a organização toda a renda obtida vai para ações sociais nas cidades por onde o navio passa.

Os comentários sobre a passagem do navio por outras cidades são mistos. Muitos destacam a qualidade dos livros e a beleza da embarcação, mas reclamam das longas filas. Uma reclamação frequente é a falta de livros de áreas como filosofia, sociologia e antropologia. Ainda, a maior parte de autores e livros pop não se faz presente. Então nada de George R. R. Martin, Neil Gaiman, J.K. Rowling e afins. Uma exceção neste caso é a obra de C. S. Lewis, autor de "Crônicas de Nárnia", série de livros que "coincidentemente" faz várias alusões à Bíblia.

Quer dizer que a Logos Hope não merece uma visita? Nada disso! A ressalva se faz apenas para que ninguém espere da embarcação literária algo que ela não pode e nem pretende oferecer.

