"Enfermeira": Boa série da Netflix traz assustadora história real

Série dinamarquesa "Enfermeira", da Netflix Crédito: Tommy Wildner/Netflix

Tudo na minissérie “Enfermeira”, da Netflix chama a atenção, mas o mais absurdo é descobrir que a série não é inspirada na mesma história real que deu origem ao ótimo “O Enfermeiro da Noite” , filme lançado pela mesma plataforma em outubro de 2022. Ambos tratam de casos assustadores, enfermeiros que matavam pacientes durante seus turnos, mas enquanto o filme contava os fatos protagonizados por Charles Cullen, a série dinamarquesa tem os crimes de Christina Aistrup Hansen no centro da narrativa.

Baseada no livro de Kristian Corfixen, “Enfermeira” tem início com a chegada de Pernille (Fanny Louise Bernth) a uma pequena cidade da Dinamarca para onde se mudou após ser aceita como enfermeira no hospital. No primeiro dia de trabalho, ela conhece Christina (Josephine Park), enfermeira que é a estrela do local, já tendo várias vezes salvo pacientes e, por isso, conquistando mais moral no hospital do que muitos médicos.

Christine coloca Pernille sob suas asas, a isola um pouco de contato com outros funcionários, e as duas se dão bem de imediato, mas a nova enfermeira logo começa a notar algumas atitudes estranhas da colega. Primeiro é uma mentirinha aqui, uma vontade de ser o centro das atenções acolá, depois uma atitude estranha com um paciente, até Pernille começar a de fato desconfiar que Christina intencionalmente mata alguns pacientes de seus turnos.

Em quatro episódios que variam entre 40 e 55 minutos de duração, “Enfermeira” é muito eficiente em construir a tensão e no desenvolvimento de Pernille. De início, incomoda o pouco que vemos de Christina quando ela não está ao lado da colega, mas parece ser justamente essa a intenção do texto, nos apresentar os fatos à medida que eles são descobertos pela protagonista.

Série dinamarquesa "Enfermeira", da Netflix Crédito: Tine Harden/Netflix

A série usa algumas idas e vindas no tempo para acompanhar um caso ocorrido alguns anos antes, no qual a morte de um senhor foi tratada como suicídio (dentro do hospital). É claro que a enfermeira responsável era a mesma dos casos que acompanhamos na narrativa principal, Christina.

“Enfermeira” não faz suspense, não é um “whodunnit” e tampouco busca revelar algum mistério - desde o início, mesmo quem não conhece a história real sabe que Christina é a culpada pelas mortes e também o seu modus operandi. O roteiro cria a tensão a partir do olhar de Pernille e, principalmente, na expectativa de que alguém descubra a verdade.

Série dinamarquesa "Enfermeira", da Netflix Crédito: Tommy Wildner/Netflix

É interessante como a série lida com o machismo do ambiente hospitalar, com colegas, algumas até com suspeitas parecidas às de Pernille, desencorajando a protagonista a buscar ajuda de superiores para lidar com o caso. A justificativa é que sempre tratam tais denúncias como “fofoca ou intriga feminina”, pois o ambiente da enfermagem mostrado na série é dominado por mulheres.

Com atuações satisfatórias, “Enfermeira” entrega o que promete. A série não se vende como uma biografia da assassina ou como uma história complexa de vários arcos; a ideia é apenas mostrar como Pernille descobriu os crimes de Christina e a impediu de continuar agindo. A escolha de dar mais voz aos pacientes e a alguns parentes deles funciona para dar peso às mortes e despertar a empatia do espectador. Em contrapartida, alguns personagens coadjuvantes parecem superficiais, como o médico vivido por Niels Lundén, o único a ganhar mais do que algumas falas, mas isso nunca compromete a experiência.

Série dinamarquesa "Enfermeira", da Netflix Crédito: Tine Harden/Netflix