"O Enfermeiro da Noite", da Netflix, é ótimo suspense com história real

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Baseado em uma história real já contada no livro homônimo de Charles Graeber, “O Enfermeiro da Noite” é um filme melhor aproveitado se você não souber nada sobre ele antes da sessão. Dirigido por Tobias Lindholm (roteirista de “Druk - Mais Uma Rodada” e diretor de episódios de “Mindhunter”), o filme chama a atenção pela dupla de protagonistas oscarizados: Jessica Chastain e Eddie Redmayne.

O filme tem início em um take longo em que vemos o esforço de Charlie (Redmayne) para salvar um paciente de UTI; após o atendimento inicial do enfermeiro, médicos entram em ação e continuamos acompanhando a angústia de Charlie, com a câmera se aproximando de seu rosto lentamente enquanto, sem sucesso, médicos tentam salvar o paciente. Logo depois somos levados a outro hospital e conhecemos Amy (Chastain), uma enfermeira atenciosa com seus pacientes e adorada por eles.

Não demora, porém, para descobrirmos que Amy está doente e precisa de um transplante de coração, mas não pode seguir as recomendações médicas de repouso, pois precisa completar o tempo mínimo de trabalho para ter acesso ao plano de saúde - pelo exame e pela consulta que antecedem o diagnóstico, ela pagou mais de R$ 5 mil, indicando que “O Enfermeiro da Noite” tem um grande vilão oculto, o precário sistema de saúde pública dos EUA.

“O Enfermeiro da Noite” gasta tempo desenvolvendo seus personagens e a relação entre eles. Quando Charlie chega para trabalhar ao lado de Amy, o vínculo entre eles é quase imediato. O enfermeiro descobre a doença da colega e se torna um amigo nos momentos difíceis, ajudando no trabalho e com as duas filhas de Amy.

"O Enfermeiro da Noite" tem Jessica Chastain e Eddie redmayne em um suspense com história real Crédito: JoJo Whilden / Netflix

Tudo muda quando, quase dois meses após a morte de uma paciente idosa cuidada pela dupla, uma investigação policial passa a investigar as condutas do hospital no caso. Amy e Charlie se tornam suspeitos, mas parece um ultraje que aquelas pessoas tão adoráveis que conhecemos previamente sejam capazes de algo. O roteiro de Krysty Wilson-Cairns (“Noite Passada no Soho”) é ótimo ao nunca mostrar nada ao espectador, mesmo que existam dicas aqui e acolá sobre o que realmente está acontecendo. Quando a trama começa a se desenrolar, é impossível não imaginar que ela está nos levando para o caminho oposto, querendo nos enganar.

Tobias Lindholm cria um filme de atmosfera sempre tensa e muito pouco didático - não há exposição com personagens dizendo o que estão sentindo a cada momento ou para explicar uma ou outra situação. Justamente por isso, “O Enfermeiro da Noite” depende tanto das grandes atuações de Jessica Chastain e Eddie Redmayne, pois é através da reação deles aos acontecimentos que o espectador, em sua cabeça, tenta decifrar os fatos.

"O Enfermeiro da Noite" tem Jessica Chastain e Eddie redmayne em um suspense com história real Crédito: JoJo Whilden / Netflix

“O Enfermeiro da Noite” é cruel se enxergarmos Amy, uma enfermeira, perto da morte devida à falta de um plano de saúde - ela trabalha em um hospital, oferece cuidado e conforto para seus pacientes, mas quem cuida dela? Chastain entrega uma atuação de intensidade crescente, mesclando culpa e uma crescente ansiedade à medida que tudo se desenvolve. Ainda, quando tudo é finalmente revelado, talvez até mais chocante que os fatos seja a tentativa de abafá-los, o que parece ser o modus operandi de hospitais e planos.

O filme é meticuloso, construído em pequenos detalhes e sempre com uma tensão crescente reforçada pela sinistra trilha sonora do músico norueguês Biosphere; “O Enfermeiro da Noite” respeita o silêncio com maestria, mas usa bem demais a música quando a situação pede.

"O Enfermeiro da Noite" tem Jessica Chastain e Eddie redmayne em um suspense com história real Crédito: JoJo Whilden / Netflix