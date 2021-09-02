Dan Abranches lança "Titan", um álbum dolorido, mas necessário

Pra nós, artistas, é a primeira coisa em que pensamos. Eu queria muito ter as mudanças (hormonais) porque eu tenho muita disforia, mas a minha voz foi construída por mais de 10 anos. Eu cantava há muitos anos e sabia que não conseguiria mais cantar da mesma forma. A minha voz baixou uma oitava, é muita coisa. Eu tinha muito medo, mas faz parte do processo. Coincidiu da pandemia ser durante a minha hormonização, então foi um período grande que eu fiquei sem precisar cantar tanto. Deu tempo para eu ir me adaptando, mas obviamente minha região agora é outra. Eu queria manter as músicas onde elas estavam porque trocar a tonalidade muda toda a estética delas. Aí chamei o Pê porque ele não hormonizou, então a voz dele continua igual e tem essa região mais aguda. Chamei ele pra fazer "Come", que é uma parada mais intensa, um rock meio r&b, a cara dele. A MC Afronta eu conheci ano passado e a achei um talento absurdo, muita força, uma coisa incrível. Quando a vi eu falei "venha cá" (risos), mostrei a música pra ela e a gente desenvolveu esse verso lá em casa. Chamei também o MK Paiva pra participar do clipe de "Come" pra ter um outro trans masculino. Enfim, chamei as pessoas a que tive mais acesso. São todas pessoas que eu queria do meu lado, a quem eu queria dar uma visibilidade, se eu puder, porque tenho um pouco mais tempo de carreira e também ciência dos meus privilégios. Queria dar força a essa galera, os "excluídos" (risos).