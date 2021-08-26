Sebastianismos lança "Tóxico", uma ópera rock punk, pop, emo e tropical

Cara, eu acho que isso se deve a muitas questões. Em primeiro lugar, eu gosto de criar, eu gosto de fazer acontecer. Durante os quase 10 anos de turnês da Francisco, El Hombre pela América Latina, sempre buscando entender o que é essa latinoamericanidade, eu cheguei à conclusão que eu não esperava: o rock é latino americano. Isso você consegue ver em diversos contextos, diversas realidades. O rock é tão daqui quanto de outro lugar. Só porque a indústria musical se baseia nos EUA e na Europa e porque eles praticam essa exportação da cultura deles, não quer dizer que aqui não exista, que não tenha nascido gerações e gerações de pessoas que cresceram no rock como ritmo próprio. Comecei a ver que o ritmo que mais unia a América Latina... A gente tem o reggaeton, o funk, a cúmbia, mas o rock é tão presente quanto. Lancei meu disco e sou muito feliz com ele, mas um mês depois do lançamento eu recebi a notícia de um amigo muito próximo, mais ou menos da minha idade, que morreu de Covid... Isso me impactou muito. Quando você perde alguém próximo, da sua geração, você sente que a vida é efêmera, volátil, caótica e imprevisível. Poderia ser eu e pode ser eu amanhã. Eu parei pra ver tudo o que eu estava fazendo, tudo o que eu estava plantando, o que eu estava manifestando, e eu senti que estava distante do que eu precisava mostrar. Na correria, pré-pandemia, eu fui tomando decisões muito pouco pensadas, minha vida era uma correria gigantesca. Depois de perder meu amigo, minha prima e outras pessoas próximas, eu senti que precisava resetar tudo e começar do zero. Eu não tava conseguindo explicar pra mim mesmo quem eu era, muito menos pras pessoas que me acompanhavam. Eu descobri que tenho um público. Numa tentativa de suicídio pós-contemporâneo, deletei minhas redes sociais. Tomei esse baque como um momento pra aproveitar e começar do zero. Eu confesso que gosto de recomeçares. Muita gente tem medo, mas a gente nunca recomeça do mesmo zero de tantas outras vezes, a gente recomeça com a bagagem de aprendizado. Sentindo esse impacto eu comecei a escrever, sempre tenho papel e caneta do lado, e em um mês eu tinha escrito umas 30 músicas, botando um monte de coisa pra fora. Uma poesia que, quando tocada na guitarra, precisava ser mais gritada, sofrida, aí descobri que eu estava me conectando com o eu que eu sempre fui. Eu cresci no punk rock, tocando em bares desde os 14 anos de idade. A Francisco, El Hombre pode não tocar punk rock, mas é a banda mais punk que já tive na minha vida...