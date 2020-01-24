Os pets aproveitando o verão

A coluna lançou a hashtag #seupetnoES. A ideia é a seguinte: divulgar nosso Estado através de nossos filhos de quatro patas. Para participar, é só tirar uma foto sua com seu pet, ou só de seu pet, em algum lugar do Espírito Santo, postar no seu Instagram e marcar a hashtag. Não se esqueça de informar qual é o local. As imagens serão publicadas aqui. Confira mais algumas:

Laika em Praia de Itaparica. Crédito: Divulgação

Praia de Itaparica, em Vila Velha

Gente, olha que foto linda da Laika vendo o sol nascer? Suas mamães Marcia Abrahao e Isabela de Medeiros Lima sempre a levam para passear, pois ela ama a natureza. Já passou da hora de o Poder Público tornar as praias e outros locais do Espírito Santo pet friendly! Claro, com algumas regras básicas que devem ser respeitadas

Link na Praça do Papa. Crédito: Divulgação

Praça do Papa, em Vitória

Quem consegue resistir ao charme do @link_golden com essa bandana de Feliz Ano Novo? E ficou lindo o visual lá atrás! Nossa Vitória é mesmo cheia de encantos.

Malu em Iriri. Crédito: Divulgação

Praia da Areia Preta, em Iriri

Olha como a @beagle.malu ficou encantada com os fogos de artifício na praia durante a passagem do ano? Mas lembre-se: nem todos os animais são assim, por isso a luta é sempre para que o Poder Público dê preferência para os fogos silenciosos.

Toby e Angel com os amiguinhos em Vitória. Crédito: Divulgação

Praça Jacob Suaid, em Vitória

No último dia de 2019, as pequeninas @tobyeangel se divertiram com seus aumigos neste passeio delicioso pela praça que fica na Mata da Praia. Foto linda, digna de um porta-retrato!

Passeio em família da Sandy Maria. Crédito: Divulgação

Convento da Penha, em Vila Velha