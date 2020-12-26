Grandes personagens e seus escritos sobre gatos

Ernest Hemingway reconheceu: “Um gato tem honestidade emocional absoluta: os seres humanos, por uma razão ou outra, podem esconder os seus sentimentos, mas o gato não” Crédito: Shutterstock

Meu querido diário... Quem diria, mas a relação de grandes escritores com seus felinos resultou em várias citações que relatam essa experiência compartilhada.

O escritor Ernest Hemingway reconheceu: “Um gato tem honestidade emocional absoluta: os seres humanos, por uma razão ou outra, podem esconder os seus sentimentos, mas o gato não”.

Concordo plenamente. Nós, os felinos, somos sinceros. Se queremos carinho, por exemplo, nos manifestamos de alguma maneira, caso contrário, não adianta insistir, somos suficientemente rígidos nesse sentido.

Para completar, o poeta Theophile Gautier, foi certeiro: “Se você é digno de seu afeto, um gato será seu amigo, mas nunca seu escravo”.

Mary Freeman, a escritora americana, segredou que os “gatos amam mais as pessoas do que elas permitiriam. Mas têm a suficiente convicção para manter isso em segredo”.

Bem, podemos dizer, então, que somos mais atentos quando o assunto é o amor, e sabemos dosá-lo na medida correspondente.

“Eu conheci muitos pensadores e muitos gatos, mas a sabedoria de gatos é infinitamente superior”, observou o historiador francês Hippolyte Taine. Alguém discorda?

Já Jeff Valdez, escritor americano, está cheio de razão quando argumenta que “nós somos mais espertos do que cães e jamais seria possível nos colocar para puxar um trenó”. Essa, realmente, seria uma tarefa impossível. Você consegue imaginar oito felinos puxando um trenó?

O crítico americano Joseph Wood Crutch não precisou de muito tempo para descobrir que somos criaturas bastante delicadas e estamos sujeitos a uma série de doenças, mas jamais sofreremos de insônia. Certíssimo, se tem uma coisa que fazemos muito bem, é dormir, risos.

O que dizer, então, da fala do poeta Lord Byron: "O gato possui beleza sem vaidade, força sem insolência, coragem sem ferocidade, todas as virtudes do homem sem vícios". Eu diria, sinceramente, que beiramos a perfeição!

Tanto é verdade que o filósofo francês Emile Auguste Chartier afirmou que “duas coisas são esteticamente perfeitas no mundo, o relógio e o gato”.

Como podem ver, vale muito a pena ter um gato em casa. Afinal, como diz o romancista francês Champfleury: “Um gatinho é o deleite de uma casa. Durante todo o dia, uma comédia é encenada por um ator incomparável”.