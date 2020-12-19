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Confira as dicas de presentes de Natal para o seu mascote

Seu amigo também merece um mimo embaixo da árvore. Listei vários marcas capixabas que oferecem produtos específicos que vão alegrar seu filho de quatro patas na noite natalina
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 dez 2020 às 06:03

Publicado em 19 de Dezembro de 2020 às 06:03

Gato brincando com presente
Crédito: Shutterstock
O Natal está chegando e seu pet também merece ter um presente embaixo da árvore. Afinal, ele é o seu filho de quatro patas. Para facilitar sua vida, a coluna É o bicho selecionou mimos de pequenas e médias empresas capixabas para você fazer sua escolha, deixar seu mascote feliz e ainda valorizar o empreendedor do Estado.

Bandana natalina

Dicas de presente de Natal para os pets
Crédito: Divulgação
Que tal dar de presente uma bandana natalina para o seu gatinho ou cachorrinho? Essa da @aurrumadinhos cheia de Papai Noel é um fofura, né? E dá-lhe selfies com seu filho de quatro patas para postar. O engajamento será grande, com certeza!

Tag de identificação

Dicas de presente de Natal para os pets
Crédito: Divulgação
Uma boa dica de presente para o pet é uma tag de identificação. O @atelierdellavita oferece essas três opções: osso, coração e medalha. Lembre-se: pets identificados têm 90% de chances a mais em voltar para casa caso aconteça alguma coisa. Custa: R$ 10 cada uma.
Dicas de presente de Natal para os pets
Crédito: Divulgação

Bolsa para passeio de bike

Dicas de presente de Natal para os pets
Crédito: Divulgação
O verão está chegando e seu pet vai adorar acompanhá-lo nos passeios de bicicleta. Então, que tal presenteá-lo com essa Transbike da @capixabapet. Serve tanto para cães, quanto para gatos de médio e pequeno porte. É adaptável a qualquer bicicleta e confeccionada com tecido resistente Nylon 600. Custa R$ 195,90.

Proteção contra o sol

Dicas de presente de Natal para os pets
Crédito: Divulgação
O verão está chegando e seu pet também precisa de cuidados para não sofrer com a radiação solar. Esse kit da Drogavet traz filtro solar e Leav in (um condicionador para hidratação e briho do pelo de seu mascote). Contato: (27) 2142-3262.

Hora de brincar

Dicas de presente de Natal para os pets
Crédito: Divulgação
Brincar é essencial para os pets, pois estimula a mente, gasta energia, relaxa e tira o animal do tédio. Esse brinquedo de corda, especialmente para cães, ainda é ótimo para fazer cabo de guerra e para treinar o autocontrole e comandos como senta, fica, vem e solta. Pura diversão! Para comprar basta acessar @petnificos. Preço: 34,99.

Jogo americano

Dicas de presente de Natal para os pets
Crédito: Divulgação
Nada como deixar o cantinho que o gatinho se alimenta mais charmoso. Esse jogo americano em formato de peixe, também da @petnificos, é ótimo para colocar os potes de ração e água. Feito em material impermável, é superprático e fácil de limpar. Preço: R$ 34,99.

Banheiro equipado

Dicas de presente de Natal para os pets
Crédito: Divulgação
O seu gatinho vai adorar esse banheiro, além de ter privacidade, ainda pode descansar em cima, arranhar as unhas e brincar com o ratinho pendurado. É da @pet_e_love de Jardim Camburi.

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