Confira as dicas de presentes de Natal para o seu mascote

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O Natal está chegando e seu pet também merece ter um presente embaixo da árvore. Afinal, ele é o seu filho de quatro patas. Para facilitar sua vida, a coluna É o bicho selecionou mimos de pequenas e médias empresas capixabas para você fazer sua escolha, deixar seu mascote feliz e ainda valorizar o empreendedor do Estado.

Bandana natalina

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Que tal dar de presente uma bandana natalina para o seu gatinho ou cachorrinho? Essa da @aurrumadinhos cheia de Papai Noel é um fofura, né? E dá-lhe selfies com seu filho de quatro patas para postar. O engajamento será grande, com certeza!

Tag de identificação

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Uma boa dica de presente para o pet é uma tag de identificação. O @atelierdellavita oferece essas três opções: osso, coração e medalha. Lembre-se: pets identificados têm 90% de chances a mais em voltar para casa caso aconteça alguma coisa. Custa: R$ 10 cada uma.

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Bolsa para passeio de bike

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O verão está chegando e seu pet vai adorar acompanhá-lo nos passeios de bicicleta. Então, que tal presenteá-lo com essa Transbike da @capixabapet. Serve tanto para cães, quanto para gatos de médio e pequeno porte. É adaptável a qualquer bicicleta e confeccionada com tecido resistente Nylon 600. Custa R$ 195,90.

Proteção contra o sol

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O verão está chegando e seu pet também precisa de cuidados para não sofrer com a radiação solar. Esse kit da Drogavet traz filtro solar e Leav in (um condicionador para hidratação e briho do pelo de seu mascote). Contato: (27) 2142-3262.

Hora de brincar

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Brincar é essencial para os pets, pois estimula a mente, gasta energia, relaxa e tira o animal do tédio. Esse brinquedo de corda, especialmente para cães, ainda é ótimo para fazer cabo de guerra e para treinar o autocontrole e comandos como senta, fica, vem e solta. Pura diversão! Para comprar basta acessar @petnificos. Preço: 34,99.

Jogo americano

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Nada como deixar o cantinho que o gatinho se alimenta mais charmoso. Esse jogo americano em formato de peixe, também da @petnificos, é ótimo para colocar os potes de ração e água. Feito em material impermável, é superprático e fácil de limpar. Preço: R$ 34,99.

Banheiro equipado

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