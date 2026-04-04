'Arregona', diz Jordana para Gabriela em bate-boca após a Prova do Anjo Crédito: Reprodução Globo

O clima esquentou na casa do BBB 26 na tarde desta sexta-feira (3), após Jordana Morais colocar Gabriela Saporito no Castigo do Monstro.

Jordana disse que poderia escolher qualquer um, mas preferiu seguir seu coração e escolher Gabriela. O que se seguiu foi uma troca intensa de ofensas entre as sisters. A advogada alegou que a estudante estava fugindo do jogo e precisava florescer. "Vamos começar a jogar", gritava Jordana.

Gabriela ficou nervosa e respondia na mesma altura.

"Gabriela você é arregona. Vou adorar ver você ser enxotada, seja daqui de dentro ou lá de fora. Estou chateada há semanas com a Gabriela, a Marciele [Albuquerque] sabe disso."

Jordana confrontou ainda todos os outros brothers dizendo que se ela e Marciele saírem do programa Gabriela será o primeiro alvo dos demais. "A Gabriela não é prioridade de nenhum de vocês."

Assim que Jordana virou as costas, Samira Sagr disse que tudo era encenação para chamar atenção do público. "Ela queria palco, ótimo. Agora já pode descer."

Sozinha na cozinha, Jordana afirmou que o que estava em jogo eram em R$ 5,5 milhões e que era para ser desconfortável mesmo. "Não serei apenas eu que ficarei desconfortável."

No quarto, Gabriela desabafou com Chaiany Andrade. "Ela ficou assim porque eu não votei com elas. Ela pensa que é quem para dizer que vou sair enxotada daqui?", disse.

Mais tarde, em conversa com Jordana, Chaiany e Marciele, Gabriela disse que falou para Chaiany "que só votaria nas meninas [Marciele e Jordana] caso elas votassem em mim. Fiquei querendo conversar com você [Jordana], mas você só me deu fora."