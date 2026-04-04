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Reality Show

Juliano, Chaiany e Marciele estão no paredão do BBB 26

Eliminação acontece no próximo domingo; líder Samira indicou Marciele e desempatou votação da casa para definir os nomes da berlinda
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 04 de Abril de 2026 às 11:35

Juliano, Chaiany e Marciele estão no paredão do BBB 26
Juliano, Chaiany e Marciele estão no paredão do BBB 26 Crédito: Divulgação / Globo
Juliano Floss, Marciele Albuquerque e Chaiany Andrade se enfrentam no paredão da semana do BBB 26 (Globo) e um dos brothers será eliminado no domingo (5).
Jordana Morais ganhou a prova do anjo nesta sexta-feira (3), e se tornou autoimune, ou seja, não poderia ser votada na formação do paredão.
Por outro lado, a advogada não teve o poder de imunizar a aliada Marciele Albuquerque, que foi indicada ao paredão pela líder da semana Samira Sagr. As sisters começaram a discutir ao vivo, chamando Samira de falsa.
Em seguida, os participantes votaram no confessionário.
Juliano foi o mais votado pela casa com três votos. Chaiany e Gabriela Saporito empataram com dois votos. Por ser a líder, Samira foi convocada a escolher entre as duas.
"Pelo que aconteceu nessa semana não livraria nenhuma das duas, mas hoje eu vou livrar a Gabriela, pois, apesar de tudo, tenho um sentimento por ela", disse Samira chorando.
QUEM VOTOU EM QUEM
- Gabriela Saporito recebeu 2 votos: Leandro Boneco e Juliano
- Chaiany Andrade recebeu 2 votos: Milena Moreira e Ana Paula Renault
- Juliano Floss recebeu 3 votos: Marciele, Jordana e Gabriela
- Milena recebeu 1 voto: Chaiany

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