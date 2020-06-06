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É o bicho

5 filmes com pets para assistir juntinhos no Dia dos Namorados

No Diário de Chloé de hoje, indicações para os casais apaixonados por pets assistirem juntinhos. Preparem a pipoca!

Públicado em 

05 jun 2020 às 21:20
Rachel Martins

Colunista

Rachel Martins

@gatobulan
@gatobulan Crédito: Reprodução Instagram
Antes das indicações, aí vão alguns cliques dos nossos "aumigos" que marcaram nossa hashtag #meupetemhomeoffice.
Vigiando o home office
A foto ali de cima foi o @gatobulan enviou pra gente. E a legenda, então: “Aqui, de olho no insta da coluna @eobicho_ag e na #meupetemhomeoffice pra ver como meus amigos estão se comportando. Sigo ajudando os humanos a aprender teclas de atalho após uma soneca no teclado, testando o conforto da cadeira após de levantarem, vigiando as idas no banheiro e miando loucamente quando eles fecham a porta para uma reunião”. Tem coisa mais fofa, gente! Amei!
Pet novo na casa
@romeuemalelo
@romeuemalelo Crédito: Reprodução Instagram
Vejá só, @romeuemalelo ganharam uma nova amiga! A Dalila. A “mãe” dos três, por conta disso, até colocou outra foto no perfil. “Assim estamos passando nossa quarentena: grudados”. Quem aguenta tanta fofura!
Gorduchos irresistíveis
"Filhos" de Eulália e Decio. Crédito: Reprodução Instagram
Impossível não se apaixonar por Lolla, Tina e Bob (da esquerda pra direita). Eles são os “filhos de quatro patas” do casal Eulália e Décio Chieppe. “Estão o tempo inteiro atrás de mim nesta quarentena”, conta Eulália. Sou apaixonada por esses gorduchos! Eita vontade de apertar!

Diário de Chloé

Filmes de pets para assistir juntinhos no Dia dos Namorados
Meu querido diário... Enfim, está chegando o Dia dos Namorados, hora de comemorar o amor. Por isso, resolvi indicar cinco filmes para os casais apaixonados por pets assistirem juntinhos, comendo pipoca e tomando refrigerante:

Mensagem pra você (1998)

Com Diane Lane e John Cusack, que formam um casal perfeito nas telas. Ela é Sarah, uma mulher divorciada que procura um novo namorado, mas que está tendo dificuldade na missão. Por influência de seus filhos, cria um perfil em um site de relacionamentos, mas coloca como pré-requisito que seu pretendente goste muito de cachorros.
Considerado um dos filmes mais emocionantes sobre a vida de um cão. John (Owen Wilson) é um colunista de jornal recém-casado com Jennifer Aniston (Jennifer), que decide comprar um cachorro antes de ter um filho. Marley, um labrador enlouquecido, muda sua vida e se torna o principal assunto de seus artigos, acompanhando a evolução e as dificuldades do casal.
Janeane Garofalo (Abby Barnes) é uma simpática veterinária que apresenta um programa no rádio sobre animais. Quando um ouvinte (Ben Chaplin) pergunta sobre sua aparência, ela se apavora e acaba descrevendo sua colega Noelle (Uma Thurman). A mentira cresce e, logo, Noelle precisa se passar por Abby para conquistar o homem de seus sonhos. Entre uma trapalhada e outra, está o irresistível cão Hank, um boxer.
Nada de cãezinhos para a exótica Polly (Jennifer Aniston): seu animal de estimação é Rodolfo, um furão. Reuben (Ben Stiller) é o oposto dessa garota: gosta de coisas seguras e controladas, mas, quando é abandonado pela esposa, decide arriscar e se envolver com a complicada Polly.
Impossível resistir ao romance desajeitado entre Meg Ryan e Tom Hanks em Mensagem Para Você, No filme, Joe (Tom Hanks) é o dono de uma gigantesca livraria que acaba de ser construída em frente a uma pequena livraria de bairro, cuja dona é Kathleen (Meg Ryan). Os dois se correspondem por e-mail sem saber que são concorrentes na vida real e acabam se apaixonando. Brinkley, o golden retriever de Joe, acompanha todas as pequenas reviravoltas do casal e está lá quando os dois finalmente se entendem, na clássica cena do parque.

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Rachel Martins

Uma jornalista que ama os animais, assim é Rachel Martins. Não é a toa que ela adotou duas gatinhas, a Frida e a Chloé, que são as verdadeiras donas da casa. Escreve semanalmente sobre os benefícios que uma relação como essa é capaz de proporcionar

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