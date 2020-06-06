5 filmes com pets para assistir juntinhos no Dia dos Namorados

Mensagem pra você (1998)

Com Diane Lane e John Cusack, que formam um casal perfeito nas telas. Ela é Sarah, uma mulher divorciada que procura um novo namorado, mas que está tendo dificuldade na missão. Por influência de seus filhos, cria um perfil em um site de relacionamentos, mas coloca como pré-requisito que seu pretendente goste muito de cachorros.

Considerado um dos filmes mais emocionantes sobre a vida de um cão. John (Owen Wilson) é um colunista de jornal recém-casado com Jennifer Aniston (Jennifer), que decide comprar um cachorro antes de ter um filho. Marley, um labrador enlouquecido, muda sua vida e se torna o principal assunto de seus artigos, acompanhando a evolução e as dificuldades do casal.

Janeane Garofalo (Abby Barnes) é uma simpática veterinária que apresenta um programa no rádio sobre animais. Quando um ouvinte (Ben Chaplin) pergunta sobre sua aparência, ela se apavora e acaba descrevendo sua colega Noelle (Uma Thurman). A mentira cresce e, logo, Noelle precisa se passar por Abby para conquistar o homem de seus sonhos. Entre uma trapalhada e outra, está o irresistível cão Hank, um boxer.

Nada de cãezinhos para a exótica Polly (Jennifer Aniston): seu animal de estimação é Rodolfo, um furão. Reuben (Ben Stiller) é o oposto dessa garota: gosta de coisas seguras e controladas, mas, quando é abandonado pela esposa, decide arriscar e se envolver com a complicada Polly.