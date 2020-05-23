Cadelinha Tucca Crédito: Reprodução Instagram

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Estudo na quarentena

A cadelinha Tucca (da foto acima) resolveu participar ativamente com seu pai de uma banca de defesa virtual nesta quarentena. E ficou na torcida. Adoramos a foto @andressaborel.

Preguiça total

Gatinhos de @dannicatsitter Crédito: Reprodução Instagram

Olha só a preguiça desses dois na quarentena da casa da @danicatsitter? Gente, a dica é #ficaemcasa. Amamos!

Vitamina D

Gatinhas tomando sol de @danipontes1 Crédito: Reprodução Instagram

As “meninas” da @danipontes1 tomando aquele solzinho especial durante a quarentena, afinal, vitamina D também é importante para os pets. Enquanto isso “mamãe” fica em home office.

Diário de Chloé

Pai se veste de cachorro Crédito: Divulgação

Médico se veste de cachorro para ver a filha

Meu querido diário.... Estava navegando pelas redes sociais quando me deparei com essa história em tempos de quarentena – em meio a essa loucura sempre somos capazes de encontrar boas notícias, graças a Deus.

Todos nós – sempre vejo minhas “mães” comentando - estamos acompanhando diariamente a luta dos heróis da saúde em todo o Brasil, que para atender os pacientes acometidos pela Covid-19 precisam, além de enfrentar o sofrimento dentro dos hospitais, ficar longe das pessoas que mais amam, com medo de transmitir a elas o novo coronavírus. E isso é muito doloroso, afinal, nada melhor do que poder contar com quem a gente ama nessas horas.

E um desses heróis é o médico cirurgião Lucas Fragoso, de 34 anos, morador de Divinópolis, Minas Gerais, que não suportando mais ficar distante da filha de dois anos e da esposa, grávida de oito meses, arrumou um jeito criativo e seguro para reencontrá-las por alguns minutos, o tempo de dar um abraço.

E vamos combinar, ele não poderia ter escolhido melhor fantasia, a de um cachorro (também poderia ter sido um gato, risos), para o encontro. Afinal, quem não gosta de fazer um carinho num cachorrinho (nesse caso, um cachorrão) e um gatinho?

Segundo Fragoso, ele não queria que a filha visse seu rosto, porque certamente choraria quando ele fosse embora, e também porque assim ela ganharia um novo – e fiel – amigo. Para planejar esse encontro em tempos de Covid-19, ele entrou em contato com uma amiga infectologista, para ter a garantia que não colocaria a família em risco.

Os dois resolveram que a fantasia seria usada com todos os equipamentos de segurança por baixo, incluindo a máscara N95. Segundo Fragoso, foi uma felicidade só, e depois ele ficou menos ansioso, mais tranquilo até para continuar à frente dos procedimentos complexos que são necessários fazer em pacientes internados.

O maior receio do médico cirurgião, agora, é saber se poderá estar com a filha que deve nascer nas próximas semanas. Vamos torcer – e rezar – para que Fragoso possa logo, logo, reencontrar definitivamente a família e viver dentro desse “novo normal” que todos ainda teremos que descobrir como vai ser.