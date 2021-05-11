10 dicas para quem tem criança em casa e quer ter um gato

A médica veterinária Erica Baffa da Silva, especializada em medicina felina, com Pretinha Crédito: Arquivo Pessoal

Estes dias, a coluna É o bicho recebeu um e-mail de Paulo Renato de Carvalho com uma dúvida. Ele escreveu: “Estava lendo uma reportagem no meu celular onde você escreve sobre os gatos. Tenho várias dúvidas e gostaria se possível tirá-las. Eu já tive quando pequeno um gato angorá, o meu saudoso Romão. Agora, tenho uma neta de um ano e seis meses e estava pensando em adquirir um gato para me fazer companhia, porque moro só, mas minha neta vem aqui nos finais de semana e passa algumas horas. Eu tenho medo do felino atacá-la. Aí vai a maior dúvida: eu procuro por fêmea ou macho, com quanto tempo de vida, e como posso fazer para que isso não aconteça?”.

Para responder a essa pergunta conversamos com a médica veterinária Erica Baffa da Silva, especializada em medicina felina. Segundo ela, as crianças são, naturalmente, atraídas pelos gatos e gostam de aproximar-se e abraçá-los e isso faz parte da interação e da socialização.

“Claro que em alguma circunstância os pequenos podem assustar os gatos e ele reagir de uma forma inadequada. Mas por outro lado, os felinos são muito versáteis e capazes de pular de um lugar para o outro rapidamente, saindo do caminho das crianças, por isso representam menos ameaça, podendo ser uma escolha mais adequada que um cão”, garante.

Segundo ela, antes de levar ou não um gato para dentro de casa, é importante conhecer o comportamento dos felinos para entender essa convivência entre humanos e felinos. “Gatos possuem sentidos aguçados e muitas características intrínsecas de seus ancestrais. Sempre que olhamos para um gato, temos que lembrar de seus ‘primos mais velhos’, como os leões, os guepardos, as onças. São todos felinos e os comportamentos naturais como caçar, espreguiçar, arranhar, escalar, esconder-se, ingerir água fresca, comer gramíneas, urinar e defecar na areia são normais”, explica.

Ela ressalta, ainda, que a aproximação dos felinos com os humanos é muito recente quando comparada ao cão. “Os gatos conseguem se adaptar perfeitamente às nossas casas, mas para que isso ocorra da melhor forma possível devemos criar um ambiente equilibrado e adequado. Só para ter uma ideia, eles ouvem quatro vezes mais que nós e sentem até dez vezes mais cheiros que os humanos, o tato é muito sensível e sempre estão atentos a tudo ao seu redor. E nessa convivência, todas essas características devem ser respeitadas”, ensina.

Além disso, no ambiente natural, Erica lembra que os gatos são predadores, mas também são presas. “Eles podem ser caçados por outros animais como lobos e aves de rapina. Isso justifica a característica de medo de um felino quando se sente acuado e ameaçado por um humano, por exemplo”.

A médica veterinária Erica Baffa da Silva com o filho João Eduardo e a gatinha Pretinh Crédito: Arquivo pessoal

Para entender melhor, Erica explica que os gatos não têm características de ataque. “Por isso, quando falamos dos felinos precisamos remeter ao natural. Na natureza, eles preferem fugir de qualquer tipo de conflito, porque eles não podem se machucar, pois quando isso acontece não são capazes de caçar e não sobrevivem no meio ambiente natural deles. E isso a gente também remete para dentro de nossas casas, o gato não quer atacar, ele só vai fazer isso em uma situação de medo, ameaça, dor ou diante um movimento brusco sem querer da criança, fora isso esse ataque é raríssimo de ocorrer”, conclui.

Erica, conta que antes de seu filho, João Eduardo, nascer, ela deixava alguns pertences dele com os seus gatos, paninhos de boca e mantinhas, por exemplo, para que Diego e Pretinha fossem adquirindo uma memória olfatória. Permitia, ainda, que eles tivessem acesso ao berço, ao ninho, ao quartinho e promovia uma aproximação dos bichanos com a sua barriga, para que pudessem sentir a vinda de João Eduardo.

“Quando João Eduardo nasceu a aproximação e aceitação foi imediata. Meus gatos convivem muito bem com meu filho, que aprendeu a amá-los e respeitá-los, inclusive os seus limites. Quando existe uma brincadeira mais desafiadora, em que meu filho aperta com mais força, o Diego costuma dar umas ‘patadinhas’ sem expor as unhas e João Eduardo, hoje com um ano e seis meses, já parece ser capaz de entender o recado. A brincadeira para por ali.

Erica explica, ainda, que em meio à pandemia, período em que ficaram restritos aos contatos externos, o convívio do filho com os gatos colaborou muito para o seu desenvolvimento, a sua interatividade e a sua sociabilidade. “João Eduardo é uma criança saudável, aprendeu a criar laços de afeto nessa convivência diária, não desenvolveu alergias e tem os gatos como amigos. Eles brincam e se divertem muito”. Confira 10 dicas para melhorar a convivência entre crianças e gatos e os benefícios que ela pode trazer aos pequenos.