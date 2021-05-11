10 dicas para quem tem criança em casa e quer ter um gato

Escolha individual
Os gatos são fofos e, naturalmente, as crianças podem querer ficar atrás deles o tempo todo. Uma boa dica para que os felinos tenham pontos de escapes contra essas investidas inocentes, é criar caminhos para que eles possam acessar, por exemplo, prateleiras instaladas no alto das paredes, mas sem esquecer as rotas de fuga para que não se sintam encurralados. Também é possível colocar algumas tocas onde possam esconder-se.
É importante ensinar as crianças desde cedo a lidar e tratar os gatos corretamente, intervindo quando necessário para evitar mordidas e arranhões em situações que possam ser mais desafiadoras. Ensinar a acariciar e não apertar. Outra dica, é permitir que a criança alimente o animal ou ofereça um petisco sob a sua supervisão incentivando uma convivência amistosa. Esse movimento é conhecido como estímulo positivo.
Faça a criança entender que gatos não são cães pequenos e que os cuidados e as necessidades deles são bem diferentes. Mudanças repentinas de ambiente ou de móveis, o uso de perfumes ambientais que possam remover as características olfatórias dos gatos, usar a força para contê-los, puxar os pelos e bigodes, borrifar água e permitir a entrada de novos animais em casa, tudo isso pode gerar estresse e, consequentemente, corroborar para um comportamento inadequado do felino. Portanto, garantir a segurança, reduzir o estresse e a vulnerabilidade diante de situações desafiadoras é essencial para um bom convívio.
Prepare sua casa para receber o gato. O local deve ser enriquecido e remeter ao ambiente natural de um felino, assim ele conseguirá sentir-se seguro em situações desafiadoras ou de vulnerabilidade. Isso é fundamental. Além de criar caminhos e disponibilizar esconderijos, espalhe arranhadores adequados pela casa de materiais como sisal, papelão ou tapetes horizontais e verticais (eles vão ajudar no controle da unha e na demarcação territorial), coloque fontes com água corrente fresca e limpa, caixas de areia, jardim olfatório e gramas comestíveis, alimentos úmidos como sachês, ração de boa qualidade. E lembre-se, brincadeiras de caça garantem qualidade de vida e gatinhos mais felizes.
Ter um gato desperta na criança o sentido da compreensão, da responsabilidade e do respeito diante a uma espécie com particularidades tão peculiares. Crianças que convivem com gatos aprendem a “amar sem possuir” (quem nunca percebeu que o gato procura o humano quando ele se sente confiante?). Ganhar confiança, aproximar-se com carinho e tocar com delicadeza torna-se um exercício diário.
Crianças que convivem com gatos são mais estimuladas a desenvolverem diferentes atividades e é um ponto muito importante na tutoria responsável. Cuidar, proteger e saber se aproximar. Um estudo de 2009, realizado na Universidade de Minnesota, nos Estados Unidos, analisou a saúde de tutores de gatos e comprovou que os felinos ajudam a diminuir nossos níveis de estresse. Por isso, crianças dormem melhor quando têm gatos em casa.
- Estudos também demonstram que crianças abaixo de um ano, quando expostas aos felinos, adquirem mais imunidade. Esse dado não se aplica somente à alergia a gatos. Mostram que os bebês que convivem com bichanos ganham resistência contra alérgenos distintos como poeira, pólen, perfumes e outros elementos.
Não importa se a escolha é por um gato macho ou fêmea. O mais importante é castrá-los, pois isso traz mais qualidade de vida aos felinos e ainda evita alergias em pessoas mais sensíveis. E o mais importante, contribui para um comportamento menos ansioso e mais amistoso, favorecendo ainda mais o convívio com as crianças.
Ter gatos em casa não significa que as crianças terão toxoplasmose, isso é um preconceito por pura falta de informação. Nos felinos, esse protozoário se aloja no intestino e os “ovinhos” são eliminados apenas uma vez na vida e para que eles sejam infectantes é preciso que as fezes fiquem expostas no ambiente por mais de 48 horas. E tem mais, só 1% dos gatos transmitem a doença. Mas caso isso ocorra, basta remover as fezes deles todos os dias usando luvas e lavando bem as mãos. Pegar toxoplasmose de gatos só é possível de ocorrer se a gente ingerir, literalmente, as fezes contaminadas. Enfim, é muito mais fácil pegar a doença através de legumes e frutas mal lavadas.
A decisão da escolha quanto a adultos ou filhotes é muito individual. Gatos adultos podem se adaptar tranquilamente ao ambiente. E a vantagem é que quando os adotamos já temos uma noção do comportamento. Os filhotes são brincalhões e divertidos e suas características comportamentais são adquiridas com o convívio, embora possam também ter comportamentos que se assemelham aos pais. Isso tudo será uma descoberta futura.