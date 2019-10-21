Mãos dadas para o afeto Crédito: br.freepik.com

1. Sentimento terno de afeição por pessoa ou animal; amizade. "seu a. por nós era patente"

2. [POR METONÍMIA] o objeto dessa afeição."seu a. eram as filhas"

3. [PSICOLOGIA] sentimento ou emoção em diferentes graus de complexidade como amizade, amor, paixão, etc.

4. [PSICOLOGIA] um dos três tipos de função mental [As funções mentais se dividem em afeto, cognição e volição.].

5. [PSICANÁLISE] expressão qualitativa da quantidade de energia das pulsões e das suas variações [Para Freud, seriam reproduções de antigos acontecimentos de importância vital e, eventualmente, pré-individuais.].

Bom, eu teria e tenho muitas coisas para falar por aqui com vocês, que agora acompanham minhas tantas percepções sobre a vida. E eu não poderia começar essa jornada de colunista, se não fosse entrando pela porta do AFETO.

Hoje convido vocês ao exercício de praticarem o afeto de uma maneira pouco ortodoxa, afastando daquele significado divido de doação ao outro. Assumimos aqui o realizar o afeto por si - no singular, para assim conseguirmos verbalizar esta sensação no coletivo. Pois isso decidi dividir nesse contato inicial minha vivência pra me fazer ser melhor entendida.

Enquanto mulher negra e periférica que sou, observo o mundo, prioritariamente, a partir do meu corpo e da relação com o meu território. A partir das conexões e da historicidade do meu viver – e isso implica em receber também esse registro da vida de outras pessoas na minha.

É claro que eu, como humana, e detentora desse recurso que muito embora maravilhoso é, bem falho, julgo, observo, analiso e decido. Mas nem sempre estou preparada pra lidar com as escolhas que vão de encontro ao que eu julgo as melhores. O que faço? Depende, mas tenho tentado olhar o outro com cada vez mais afeto – o que é um paradoxo, já que é absurdamente difícil se tolerante com as intolerâncias.

Assim eu tenho percebido que o melhor dos caminhos seria pautar meus olhos e meus ouvidos para exercitar também o afeto por mim mesma. Assim eu me afasto da possibilidade de julgar o outro, tanto quanto da sombra de uma violabilidade sobre mim , porque sinto a urgência em mim de trabalhar o afeto como ferramenta de reflexão, transformação, promoção da emancipação e que a partir desse processo, meus enfrentamentos tem passado a ser menos dolorosos.

E eu ouso te dizer que ter o afeto como pauta de vida no momento em que vivemos seja, talvez, o maior processo de empoderamento que eu já me proporcionei na vida. Vide aqui um conceito de empoderamento como a minha transformação em agente ativo e central de minha própria narrativa – o que em muitas formas, me ajuda a observar as barreiras e dificuldades que encontro na perspectiva de quem sabe que vai ultrapassá-las, de quem sabe que precisa, mas de que não vai atropelar ou violentar ninguém.

O que eu quero dizer aqui é que em 2019 (gente, é 2019!) a gente não pode dizer que “cada um faz da sua vida o que quiser” e ao mesmo tempo realizar um “faça o que quiser, desde que queira o que eu quero”. Nós precisamos ao passo do respirar encontrar conexões pra colar nossos afetos uns nos outros antes que nos odiemos todos.