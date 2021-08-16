Idade não é problema quando se tem dedicação e condições físicas e técnicas

Daniel Alves foi o jogador mais experiente no time olímpico e também o capitão Crédito: Lucas Figueiredo/CBF

Amigos, Tite convocou a Seleção Brasileira para mais três rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. Pois bem, com algumas novidades como os atacantes Raphinha e Matheus Cunha. Demonstração de que o técnico busca atacantes com características diferentes dos demais convocados para que eventualmente possa modificar o plano tático. Seria o Plano B, colocando um centro avante mais fixo na área?

Nas demais posições, as convocações já esperadas inclusive a de Daniel Alves como lateral direito. Aliás, merece um capítulo à parte analisarmos as convocações de Thiago Silva e dle, considerados por muitos com idade já avançada pensando na Copa de 2022. Primeiro gostaria de dizer que no caso dos dois, idade avançada não é sinônimo de estar velho, e sim de serem atletas experientes que se cuidam e estão em plena forma física e técnica.

É muito comum alguém pegar a ficha técnica de um atleta com 38 anos e achar que ele não poderia estar na primeira linha do futebol, principalmente ser titular de uma Seleção Brasileira. Daniel Alves e Thiago Silva são jogadores fora da curva, diferentes dos demais seja na parte técnica e principalmente na física.

Hoje com profissionais craques na forma de preparar atletas, não podemos abrir mão destes jogadores experientes e que lideram com os próprios exemplos a grande maioria dos jogadores. Além disso, me apontem jogadores nestas posições que poderiam ser chamados em detrimento deles.

Pois é, pensaram e não encontraram um nome na ponta da língua, né? Afinal, no caso de Daniel Alves, há muito tempo não formamos laterais com as características dele. E pensando bem, nossos últimos laterias (direita e esquerda) que poderiam receber a honra de serem titulares absolutos eram justamente o Daniel de um lado e Roberto Carlos do outro.

GALO LÍDER

No encontro entre dois clubes apontados como favoritos ao título máximo do Campeonato, deu Atlético-MG com absoluta tranquilidade. Me pareceu na partida, inclusive, que, poupando os principais jogadores, o Palmeiras estava pensando muito mais no embate de quarta pela Libertadores, contra o São Paulo. Mas é bom abrir bem os olho,s pois o Galo abriu cinco pontos para o segundo colocado, este justamente o Verdão.

O Atlético-MG, do bom meia Zaracho, lidera com folga o Brasileirão Crédito: Pedro Souza/Atlético

Enquanto isso o Flamengo passeou contra o Sport vencendo a partida tranquilamente. Com dois jogos a menos, nas próximas rodadas deve se juntar ao Palmeiras e AtléticoMG na briga pelo título. Não vejo outas equipes no Campeonato que possam entrar nesta disputa restrita aos três clubes.

SÉRIE B

Botafogo e Vasco continuam A dois pontos da zona de classificação à Série A, em oitavo e nono respectivamente. Essa Série B é muito equilibrada, e o maior exemplo disso é o Náutico que há duas semanas era o líder e hoje se encontra na sexta colocação. O Cruzeiro vai lentamente com Vanderlei Luxemburgo tentando fugir da zona da confusão. Está em décimo sexto.

SÉRIE D

O Rio Branco, com a derrota para a Ferroviária de Araraquara nesta rodada, não tem mais condições de passar para a próxima fase. Até que estava atuando bem, porém desperdiçou oportunidades, ao contrário do adversário que soube fazer os gols e venceu o jogo. Enquanto isso o outro representante do ES na série D, o Rio Branco de Venda Nova, desperdiçou uma excelente oportunidade de avançar mais na tabela. Empatou uma partida jogando em seus domínios contra o penúltimo colocado, o Águia Negra.