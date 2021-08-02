A evolução dos atletas faz com que idade seja um detalhe na carreira do jogador

Diego tem atuado em altíssimo nível aos 36 anos de idade Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Há um tempo, jogadores de futebol com 34, 35 anos eram considerados “velhos” para o esporte. Era muito comum ouvir nos comentários, mesmo o atleta sendo considerado o melhor em campo na partida, a seguinte frase: “Apesar da idade, esteve bem na partida”.

Amigos, com 34 anos em qualquer profissão ele é novo ainda, porém como jogador de futebol é considerado veterano. Que fase... Pois bem, antes os craques que precederam a atual fase do futebol não tiveram nutricionistas, por exemplo, nos respectivos seus clubes, ou então um psicólogo para amenizar conflitos pós-derrotas, além de ajudar na consciência profissional para evitar ir para as “noites prazerosas”.

O campo era ruim, bola pesada, chuteiras com travas que furava a sola dos pés, uniformes que pesavam quando chovia. Pouca coisa contribuía para ir um pouco mais além. Fisioterapeuta não existia, fisiatra só nos sonhos, e artroscopia nenhum médico de clube dominava.

Chegar jogando em alto nível após os trinta anos era tarefa para poucos. E como você precisa dos 35 anos para se aposentar, como em toda profissão, mais cedo era jogado no mercado de trabalho em busca de algum ofício que ninguém se preocupou em lhe preparar.

Aí surge Diego Ribas, no Flamengo, contrariando todos os prognósticos, sendo que aos 36 anos realiza contra o Corinthians uma exibição de almanaque. Como segundo homem do meio de campo, deu equilíbrio que toda equipe precisa não errando passes, comandando o setor e garantido 70% de posse de bola na partida.

Atuação impecável que mostra o quanto é importante o jogador se cuidar dando exemplo para outros atletas mais jovens. Como toda profissão, quanto mais você pratica mais aprende, e no futebol não é diferente. O que sobrava era preconceito e ainda bem que estamos assistindo Diego, Nenê e outros mais desfilando o velho e bom futebol arte para dar longevidade à carreira.

BRASILEIRÃO

O Palmeiras segue líder absoluto no Campeonato com 32 pontos conquistados, mas no clássico contra o São Paulo, no último sábado (31), chegou a levar um certo sufoco da equipe tricolor.

Aliás, devo registrar que, em minha opinião, o São Paulo teve um gol anulado pelo VAR indevidamente , sob a alegação que Miranda estava em posição de impedimento. Amigos, o gol foi contra do zagueiro Gustavo Gomez e Miranda, no meu entender, nem participou do lance. O São Paulo foi prejudicado na partida.

Pela ordem, o segundo colocado Atlético-MG venceu com categoria o Athletico-PR, sem contar com a presença de Hulk, melhor jogador do Galo da atualmente . Mostrou força o time dirigido pelo Cuca.

O Flamengo encontra-se em quinto lugar, com 24 pontos, porém com 2 jogos a menos e vem desfilando o impressionante futebol alegre e efetivo após a chegada do treinador Renato Gaúcho. Em pouco tempo, com seu jeito camarada e logicamente conhecimento de futebol, colocou o grupo no rumo esperado por todos os torcedores.

SÉRIE B

Botafogo e Vasco fizeram o clássico carioca com final feliz para o time da estrela solitária. Fez o primeiro gol logo no início da partida e soube neutralizar a equipe vascaína no restante. Fez o segundo em um contra-ataque no final.

Mérito ao treinador Enderson Moreira que ciente do material que tem em mãos montou um esquema competitivo e surpreendeu o time de Lisca. Mas ainda assim os torcedores esperam mais de Botafogo e Vasco no campeonato ainda sonhando com o retorno para a 1ª divisão. Tarefa difícil.

SÉRIE D

Pela nona rodada, o Rio Branco vencia fora de casa o Boa Esporte por 1 a 0 e acabou levando o empate já nos acréscimos, em um descuido da defesa . A cada rodada a tarefa de classificar vai ficando mais difícil para o Brancão.