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Preconceito

Racismo faz os torcedores ingleses fecharem os olhos para a realidade

Jogadores negros da seleção inglesa sofreram com a discriminação racial de sua própria torcida após a final da Eurocopa

Publicado em 14 de Julho de 2021 às 02:00

Públicado em 

14 jul 2021 às 02:00
Paulo Sergio

Colunista

Paulo Sergio

Ao perder pênalti, Saka foi consolado pelos companheiros, mas sofreu com racismo dos torcedores
Ao perder pênalti, Saka foi consolado pelos companheiros, mas sofreu com racismo dos torcedores Crédito: England Footbaall Team/Divulgação
Jogadores negros da seleção inglesa sofreram racismo, ignorância e falta de respeito por parte da torcida após a derrota nos pênaltis na final da Eurocopa. Saka, Rashford e Sancho (que desperdiçaram as penalidades) foram os alvos da brutal ignorância.
Ignorância sim, talvez porque não saibam que com estes jogadores negros, que tanto incomodam esta suposta elite, a seleção Inglesa conquistou o 2º lugar na competição e foi a dona da melhor campanha da Eurocopa.
Negros ou pretos, como queiram, são ingleses como quaisquer cidadão do Reino Unido. E estas ofensas dirigidas aos jogadores servem para colocar em evidência o odiado racismo, muitas vezes escondido em atos e diálogos.

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Comentários racistas no Instagram de Sancho:
Comentários racistas no Instagram de Sancho: "Tinha que ser jogadores pretos a errar" Crédito: Reprodução/Internet
Quer dizer então que nas vitórias eles não estavam em campo, somente na derrota nos pênaltis? Quantas vezes os “torcedores brancos” vibraram e comemoraram nos pubs da vida, derrubando os estoques de cerveja e outras bebidas mais, as vitórias do time Inglês com os negros desfilando nos campos toda a energia, técnica e entrega junto aos demais colegas?
Pois saibam, inventores do futebol, que a taça não voltou para casa (go back home), como estavam cantando nas arquibancadas do majestoso Wembley, não porque jogadores negros atuavam pela seleção e sim porque a seleção italiana teve um aproveitamento melhor nas cobranças de pênaltis.
Pois bem, em 55 anos, a seleção inglesa só teve esse melhor resultado com jogadores negros atuando na equipe. Triste sociedade que fecha os olhos para a grande realidade de que a “bola” não escolhe seus amigos e parceiros pela cor da sua pele e sim pela competência. E competência amigos, você nasce, cresce e aprende na vida seja qualquer a cor da sua pele.
Torcedores ingleses, peçam perdão pela ignorância através de atos e não da boca para fora porque ali na frente esses jogadores negros agora execrados serão enaltecidos na próxima competição pois bons eles são e não porque são negros, porque são bons jogadores.

Paulo Sergio

Ex-goleiro de futebol brasileiro que atuou nas décadas de 1970 e 1980. Nos anos 1990 foi para o futebol de areia. Hoje atua como comentarista esportivo.

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