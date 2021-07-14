Racismo faz os torcedores ingleses fecharem os olhos para a realidade

Ao perder pênalti, Saka foi consolado pelos companheiros, mas sofreu com racismo dos torcedores Crédito: England Footbaall Team/Divulgação

Jogadores negros da seleção inglesa sofreram racismo, ignorância e falta de respeito por parte da torcida após a derrota nos pênaltis na final da Eurocopa. Saka, Rashford e Sancho (que desperdiçaram as penalidades) foram os alvos da brutal ignorância.

Ignorância sim, talvez porque não saibam que com estes jogadores negros, que tanto incomodam esta suposta elite, a seleção Inglesa conquistou o 2º lugar na competição e foi a dona da melhor campanha da Eurocopa.

Negros ou pretos, como queiram, são ingleses como quaisquer cidadão do Reino Unido. E estas ofensas dirigidas aos jogadores servem para colocar em evidência o odiado racismo, muitas vezes escondido em atos e diálogos.

Comentários racistas no Instagram de Sancho: "Tinha que ser jogadores pretos a errar" Crédito: Reprodução/Internet

Quer dizer então que nas vitórias eles não estavam em campo, somente na derrota nos pênaltis? Quantas vezes os “torcedores brancos” vibraram e comemoraram nos pubs da vida, derrubando os estoques de cerveja e outras bebidas mais, as vitórias do time Inglês com os negros desfilando nos campos toda a energia, técnica e entrega junto aos demais colegas?

Pois saibam, inventores do futebol, que a taça não voltou para casa (go back home), como estavam cantando nas arquibancadas do majestoso Wembley, não porque jogadores negros atuavam pela seleção e sim porque a seleção italiana teve um aproveitamento melhor nas cobranças de pênaltis.

Pois bem, em 55 anos, a seleção inglesa só teve esse melhor resultado com jogadores negros atuando na equipe. Triste sociedade que fecha os olhos para a grande realidade de que a “bola” não escolhe seus amigos e parceiros pela cor da sua pele e sim pela competência. E competência amigos, você nasce, cresce e aprende na vida seja qualquer a cor da sua pele.