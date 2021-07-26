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Futebol

A alegria voltou ao Flamengo com Renato Gaúcho no comando

Sob o comando do treinador, o Rubro-Negro não sabe o que é perder e apresenta um futebol ofensivo, como o que empolgou nos últimos anos. Na Série B, Vasco e Botafogo vencem na estreia dos novos técnicos

Publicado em 26 de Julho de 2021 às 15:32

Públicado em 

26 jul 2021 às 15:32
Paulo Sergio

Colunista

Paulo Sergio

Flamengo
Com Renato Gaúcho, o Flamengo tem 100% de aproveitamento em quatro jogos e voltou a jogar ofensivamente Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Será que a simples troca de treinador fez com que o Flamengo voltasse a jogar o bom futebol? Acredito que não, afinal não foi uma simples troca e sim mudança de filosofia no comando. Explico: O antigo treinador Rogério Ceni, quando no cargo, era questionado pela falta de diálogo com os jogadores. Fato relatado por uma fonte influente na diretoria rubro-negra.
Segundo esta mesma fonte, Rogério não gostava de trocar ideias de jogo com os jogadores, o que incomodava por demais os atletas acostumados a ter voz na forma de atuar da equipe. Aliás, esse comportamento do ex-treinador vem dos tempos em que atuava como goleiro do São Paulo, onde com sua liderança, fazia sempre prevalecer seus pensamentos nas conversas com os colegas atletas.

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Coincidência ou não, o Flamengo de Ceni, mesmo conquistando títulos, era um time pouco vibrante e vencia graças ao talento de seus principais jogadores. Sem falar nas substituições equivocadas durante os jogos.
Pois bem, eis que surge Renato Gaúcho no comando da equipe rubro-negra e o time volta a vencer demonstrando alegria e entrega em campo, detalhe esquecido e pouco visto desde o tempo de Jorge Jesus.
Renato, sem muito tempo para treinar, usou a velha malandragem carioca (apesar de ser gaúcho). Com muita conversa e escutando os principais jogadores da equipe, ele colocou em campo o time titular apontado por todos torcedores. Retornou Willian Arão para o meio e contou com as voltas de Diego, recuperado de contusão, Arrascaeta, Everton Ribeiro e Gabigol nas respectivas seleções.
Mas neste pacote, o principal mérito de Renato Gaúcho foi dar voz aos jogadores em seus anseios e vontade na atuação dentro de campo. Renato chamou no canto Filipe Luís, atleta inteligente e questionador, e deu a ele a liberdade de atuar um pouco mais à frente junto aos jogadores de meio campo, formando um setor mais compacto.
Agiu da mesma forma com os outros atletas, dando moral e responsabilidade ao grupo. Pode parecer coisa simples e banal, mas que faz enorme diferença no comando de um grupo. Jogador de futebol gosta de ser ouvido e se sentir importante no sucesso da equipe. E este trabalho deve ser conduzido com sensibilidade e inteligência por parte do treinador.
E neste caso, aliado é claro ao conhecimento técnico, Renato Gaúcho é mestre em comandar um vestiário.

BRASILEIRÃO

O Palmeiras vem liderando o campeonato tendo como principal arma a forte marcação e sendo “cirúrgico” no ataque aproveitando sempre as oportunidades que aparecem. Não é um futebol vistoso, porém está sendo muito eficiente.
Hulk
Hulk tem feito a diferença no time do Atlético-MG neste Brasileirão Crédito: Getty Images/Conmebol/Divulgação
O Atlético MG está em segundo lugar tendo como principal jogador Hulk, comandando as ações ofensivas e liderando a equipe. Pode parecer estranho, mas o jogador antes questionado quando atuava na Seleção Brasileira está sendo pedido por alguns torcedores, e inclusive, parte da imprensa, o retorno para vestir a amarelinha. Será?
E a esses dois candidatos ao título, junta-se com esta nova fase, a equipe do Flamengo voltando a jogar o futebol de primeira linha esperado por todos .

SEGUNDONA

Botafogo e Vasco da Gama estrearam técnicos novos e venceram na rodada. Vamos acompanhar o rendimento nas próximas partidas, mas que houve uma mexida nos ânimos das equipes não tenho dúvida. O time do Vasco parece que aderiu o ritmo frenético de Lisca e aplicou uma goleada na boa equipe do Guarani.
Vasco
Lisca assumiu o Vasco com um discurso inflamado para animar o time Crédito: Vitor Brügger/Vasco
O Botafogo com o jeito mais contido do Ederson Moreira venceu fora de casa acendendo uma chama de esperança nos torcedores. O Cruzeiro, bom... ocupa atualmente a vice lanterna e a diretoria já está pensando em trocar novamente de treinador. Já ligaram até para o Vanderlei Luxemburgo.

SÉRIE D

Com os resultados da 8ª rodada, empate de 0x0 do Rio Branco-VN com a Caldense e vitória do Rio Branco sobre a Patrocinense por 2x1, os representantes capixabas ocupam a 5ª e 6ª colocação na tabela de classificação. Precisam avançar e somar mais pontos, pois somente os quatro primeiros colocados passam para a próxima fase.

Paulo Sergio

Ex-goleiro de futebol brasileiro que atuou nas décadas de 1970 e 1980. Nos anos 1990 foi para o futebol de areia. Hoje atua como comentarista esportivo.

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