Goleiro tem que atacar a bola e não pode se jogar para trás

Diego Alves teve uma atuação fraca e foi facilmente batido pelos atacantes do Colorado Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Aprendi com meus treinadores que goleiro além de dominar as técnicas de defesa precisa ter coragem para atacar a bola. Sim porque em muitas situações o goleiro precisa tomar a iniciativa e, ao invés de ficar esperando, precisa ir ao encontro da bola.

Tomando como exemplo mais atual, a atuação do goleiro Diego Alves na partida deste domingo (8), na derrota do Flamengo para o Internacional . Dos quatro gols sofridos pelo time rubro-negro, na minha opinião, pelo menos dois deles poderiam ter sido evitados se Diego tivesse atacado a bola. Que fique bem claro que considero Diego Alves um bom goleiro, inclusive salvou o Flamengo em várias ocasiões com grandes defesas.

Porém, nesta partida em questão, no segundo e quarto gols ele fez o movimento contrário ao ideal. Isto, é em vez ir ao encontro da bola caiu para trás não impedindo a passagem mesma. Explicando melhor: quando uma bola é chutada, o goleiro deve se portar em pé olhando para ela tentando fazer a defesa. A partir do momento que o goleiro cai para trás, ele está se omitindo na tentativa de fazer a defesa.

Pois bem, o amigo pode perguntar: então Diego Alves foi o culpado da derrota do Flamengo para o Internacional em pleno Maracanã? Claro que não! Foi uma partida atípica em que o time gaúcho soube aproveitar as chances que teve, ao contrário do Flamengo que teve mais posse de bola e desperdiçou as oportunidades.

O Flamengo estava melhor na partida até levar o primeiro gol. A partir daí querendo fazer o gol a qualquer custo, saiu da sua zona de conforto, descuidou-se na compactação do time e cedeu espaços bem aproveitados pelo Colorado. Renato Gaúcho deverá usar o exemplo desta partida para que o time não cometa os mesmos erros nas futuras atuações, principalmente se o gol a favor estiver demorando a sair.

O time não pode na ambição de atacar se descuidar do posicionamento, principalmente no meio de campo. Fato que deixa a defesa mais vulnerável aos contra-ataques do time adversário pois seus zagueiros, já comprovado, são lentos e precisam de mais proteção.

GALO LÍDER

O Palmeiras foi derrotado em casa pelo Fortaleza e com isso cedeu a liderança para o Atlético-MG, que venceu de virada o Juventude, em Caxias do Sul. O Galo mais uma vez contou com as boas mexidas do técnico Cuca para a virada. Outro destaque na vitória foi Hulk, comprovando pelo menos até agora ser o melhor jogador do Campeonato Brasileiro.

Hulk tem feito a diferença a favor do Galo, agora líder do Brasileirão Crédito: BRUNO CANTINI/Atlético

Fico pensando como alguns torcedores do time mineiro estão reagindo as atuações do craque, pois eram contrários a contratação do atacante. É esse tal do futebol sempre surpreendendo.

SÉRIE B

Botafogo e Vasco da Gama venceram seus jogos contra Ponte Preta e Vitória, respectivamente. Com isso subiram na tabela de classificação e encontram-se a dois pontos da zona de classificação, o chamado G-4. O Vasco foi a Salvador e soube derrotar o Vitória e o alagado do campo de jogo devido ao forte temporal. Foi um time inteligente.

O Vasco, de Licad, voltou a vencer após a derrota no clássico contra o Botafogo Crédito: Marcos Riboli/São Paulo

Já o Botafogo, em casa, foi amplamente superior ao time da Ponte Preta, com destaque para o técnico Ederson Moreira que deu nova motivação ao time. A equipe continua sendo fraca tecnicamente, porém tem mostrado nos últimos jogos um empenho maior.

Ah! O Cruzeiro estreou seu novo treinador, Vanderlei Luxemburgo, com vitória fora de casa sobre o Brusque. O Professor começou bem e já tirou a equipe da zona de rebaixamento ou zona da confusão, como ele gosta de chamar.

SÉRIE D

Faltando apenas quatro rodadas para o término da fase de classificação da Série D, o Rio Branco-VN, com a vitória sobre o xará Rio Branco, subiu para a terceira posição estando, portanto, na zona de classificação. Lembrando que os quatro primeiros colocados do grupo passam à próxima fase.