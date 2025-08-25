Corretor de imóveis, profissional essencial no mercado imobiliário

Mais do que intermediar negociações, o corretor atua como um verdadeiro consultor de sonhos, unindo conhecimento técnico, sensibilidade e visão de mercado. Crédito: Shutterstock

No dia 27 de agosto, celebramos o Dia do Corretor de Imóveis, profissão essencial para o desenvolvimento das cidades e para a realização de um dos maiores desejos de qualquer pessoa: ter um lugar para chamar de seu. Mais do que intermediar negociações, o corretor atua como um verdadeiro consultor de sonhos, unindo conhecimento técnico, sensibilidade e visão de mercado para transformar projetos de vida em realidade.



No Brasil, a atividade é regulamentada desde 1962 e exige preparo, ética e constante atualização. O corretor é o elo entre clientes e proprietários, incorporadoras e construtoras, orientando, quando possível, sobre questões jurídicas, financeiras e estruturais, além de oferecer segurança e confiança em cada etapa do processo.

É um profissional que alia capacidade de negociação, empatia e compromisso, trabalhando muitas vezes fora do horário comercial para atender às necessidades de quem busca o imóvel ideal. O corretor de imóveis é o profissional legalmente autorizado a mediar transações de compra, avaliação, venda ou aluguel de imóveis.

Mas seu papel vai além: ele participa da valorização dos bairros, contribui para a dinamização da economia e ajuda a impulsionar o setor imobiliário — um dos mais importantes para o crescimento do país. Cada contrato assinado representa não apenas uma transação, mas também histórias de famílias que começam, empresas que crescem e comunidades que se fortalecem.

Neste mês de agosto, a Ademi-ES parabeniza todos os corretores de imóveis pela dedicação e pelo profissionalismo que elevam o mercado imobiliário capixaba. Reconhecemos que, por trás de cada empreendimento entregue, há o trabalho incansável desses especialistas, que conhecem cada detalhe do setor e se comprometem a oferecer as melhores soluções para seus clientes.

Que esta data seja também um convite à valorização contínua da profissão, ao investimento em capacitação e ao fortalecimento de parcerias que gerem resultados positivos para todo o mercado. Parabéns, corretores de imóveis! Vocês não vendem apenas propriedades — vocês ajudam a realizar sonhos e a construir o futuro. Charles Bitencourt - vice-presidente da ADEMI-ES do segmento de imobiliárias e sócio-diretor da Betha Espaço Imóveis



Charles Bitencourt: "O corretor de imóveis é um profissional que alia capacidade de negociação, empatia e compromisso". Crédito: Divulgação

