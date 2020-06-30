Respire: estamos na metade

Há um novo ciclo que chega e, com ele, a ortunidade de rever metas e sonhos que precisamos alcançar Crédito: Pixabay

Chegamos à metade do ano de 2020. E daqui a pouco completo um ano de comprometimento semanal para falar de um assunto tão presente na vida de todos nós: acessibilidade. Um ano presente neste espaço, nesta coluna, que tem a vontade de construir diálogos, propor reflexões e colocar luz sobre os desafios, e até mesmo as coisas corriqueiras, da vida de pessoas com deficiência.

Mas esse meio do ano tem me trazido diversas reflexões ligadas ao momento histórico que estamos vivendo e, principalmente, ao que ainda está por vir. Muitas vezes o isolamento social provocado pelo novo coronavírus me forçou a escrever bem para além das restrições de acesso físico e atitudinais que vivencio no cotidiano. E é um pouco disso que hoje trago a você. Um pouco desse tempo que nos obrigou a parar. A colocar a mão e o pé no freio da vida.

Como você passa pelo tempo?

O ritmo dos acontecimentos ao nosso redor deixou de ser controlado por nós, a quarentena instalada bem em nossos olhares nos obriga a contemplar o horizonte a nossa frente para termos a dimensão do que ainda podemos fazer. Há um novo ciclo que chega e, juntamente com ele, a oportunidade de rever metas e sonhos que precisamos alcançar.

Se fomos obrigados a parar, nosso eterno Cazuza vai dizer: "o tempo não para". E se estamos caminhando para o início do fim da pandemia e conseguimos estar vivos até aqui, e estamos fazendo tudo o que precisamos fazer, então há um recomeço que se acende dentro de nós.

Aceita meu convite?