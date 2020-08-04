O que herdei do meu pai

Um pai é todo ser humano dotado de amor, carinho e presença Crédito: Shutterstock

Nasci dez anos após a chegada do quarto irmão. Somos em cinco e sou a única mulher. Fico imaginando o quanto meu pai precisou mudar sua forma de agir naquela época, rodeado de filhos homens. Tento imaginar o que ele sentiu.

Volto no tempo e lembro-me das músicas que meu pai cantava pra mim. Das vezes em que me acordava ao som do seu trompete. As músicas eram quase sempre as mesmas: Quem eu quero não me quer, de Waldick Soriano; e Maracangalha, de Dorival Caymmi.

Guardo até hoje essa lembrança. Assim como carrego em mim estruturas importantes e apoios incondicionais capazes de enfrentar as dificuldades da vida. A você, meu pai, agradeço pela proteção e conforto.

Talvez meu pai seja diferente do pai dos meus irmãos, pelo simples fato de eu ser mulher, mas posso dizer que tive um pai e uma mãe presentes e considero isso um dos pilares mais fortes na qualidade da nossa relação. Mas, ao mesmo tempo, os perdi cedo e tem dias que é muito difícil olhar para minha história e não desabar pela ausência deles.

O meu pai e eu estamos melhores amigos e confidentes

Hoje com tantas transformações na sociedade, relacionadas aos novos arranjos familiares, ter um pai presente pode ser um fator de grande impacto na vida de uma criança.

Um pai que divide as rotinas com a mãe e que participa de forma igualitária do desenvolvimento afetivo dos filhos, dão a essa criança referências e suportes para viver num mundo diverso.

Sabemos o quanto uma criança pode sofrer com a ausência do pai e quanto sofrem os pais que, repletos de amor para dar aos filhos, são chancelados por uma parte da sociedade que os julga como fora do modelo padrão. Aqueles ainda agarrados numa sociedade patriarcal.

Um pai é todo ser humano dotado de amor, carinho e presença. E acima de tudo reconhece a sua representação no fortalecimento de vínculos e o equilíbrio na educação do filho.

Nenhuma criança deveria sentir o vazio promovido pela ausência do pai. Seja ele do jeito que for, sem julgamento sobre sua cor de pele, etnia, deficiência, orientação sexual ou para que time torce. O que importa é a capacidade e competência de um pai se doar para o crescimento e cuidados com o filho.

Listas servem para não esquecermos

Enquanto escrevia e pensava no meu pai, achei importante fazer uma lista para lembrar de todas as coisas boas que habitam minha memória. Se ele estivesse vivo, certamente essa lista seria entregue a ele, para que ele tivesse certeza do quanto sou grata por ele ter existido. Essa memória é a herança mais valiosa que tenho dele. Dele herdei:

O gosto pela música



A preferência pela caipirinha de cachaça

O abraço apertado

Os olhos grandes

A mão de pianista

A mania do silêncio

As entradas andróginas

A capacidade de introspecção

A paixão por chocolate

Um pouco de seriedade

O gosto por relógios

O respeito

E o amor pelos amigos

As perdas que tive me transformam em muitas pessoas. A saudade que sinto me transborda. Ela dói, às vezes. Mas me acolhe, sempre. É como o seu abraço, que você me pedia sempre que eu passava pela sala. E eu corria pra te abraçar.