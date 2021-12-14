Felicidade se reparte para que ela se multiplique

Romeu Sassaki é a maior referência do Brasil em conteúdo sobre o universo da pessoa com deficiência Crédito: Reprodução/YouTube

Sempre defino sobre o que vou escrever dias antes de preparar a coluna. E estava prestes a desenvolver sobre o tema "avaliação biopsicossocial da deficiência”. Um assunto que, como muitos outros, tem nos tirado a tranquilidade. Estava atenta aos artigos, notícias e documentos, para produzir o texto, quando de repente, chega uma notificação no e-mail. Dizem que notícias ruins chegam rápido e atualmente muitas notícias chegam e não nos largam mais. O medo cresce.

Se de um lado notícias ruins chegam rápidas demais, as boas são como estrelas cadentes: surpreendem. Parei o texto para ler o e-mail, porque o nome Romeu Sassaki aparecia nele. O assunto dizia: “A melhor notícia que já recebi na vida”. Uma notícia boa que chega inesperadamente e o sentimento de alívio já foi estarrecedor.

FELICIDADE SE REPARTE

Romeu Sassaki é um dos maiores consultores de acessibilidade do Brasil e é ele quem trata com maestria muitas questões relacionadas à vida e aos direitos da pessoa com deficiência. Também foi um dos primeiros a tratar sobre os conceitos técnicos corretos. Formado em Serviço Social pela Faculdade Paulista de Serviço Social (Fapss), onde atuou como docente, participou de diversos cursos nos Estados Unidos e Inglaterra sobre Reabilitação Profissional, por meio de bolsa de estudos concedida pela Organização das Nações Unidas (ONU). Essa experiência proporcionou que, em 1979, auxiliasse o Movimento das Pessoas com Deficiência e participasse da criação da Coalizão Pró-Federação de Entidades de Pessoas com Deficiência. O professor também contribuiu de maneira importante para a Constituição Federal de 1988, na construção do texto final sobre as pessoas com deficiência.

O e-mail era para partilhar de sua felicidade, ou como disse, da melhor notícia de sua vida, em ter sido aprovado, em sessão ordinária na última segunda feira, pelo Conselho Universitário da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), a concessão do título de Doutor Honoris Causa, em reconhecimento aos mais de sessenta anos dedicados à promoção da inclusão das pessoas com deficiência por meio de pesquisas, produções teóricas e ações políticas. Uma notícia dessas faz a gente, além de me deixar muito feliz, como era a intenção do e-mail, também me faz aprender a enxergar a vida com uma dose maior de generosidade.

FORÇAS RENOVADAS

A percepção do legado, entre duras e nem sempre acessíveis penas, aumenta minha esperança em continuar o trabalho sobre as pessoas com deficiência e seus espaços permanentes de vida. Sassaki é luz na vida do próximo.

Notícia boa deveria ser rotina em nossas vidas. Felicidade deveria ser partilhada escancaradamente. Porque a beleza do sentir e do viver nos torna mais humanos.

Me senti duas vezes privilegiada. Primeiro, por já ter estado e trabalhado com alguém que admiro como pessoa e profissional. Segundo, por ser escolhida para partilhar de tamanha beleza de afeto. E que através da coluna, contribuo para aumentar essa energia de felicidade e amizade.